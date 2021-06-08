Исследования по происхождению вируса тормозят власти Китая, о чем неоднократно заявляли в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения не может заставить Китай раскрыть больше данных о происхождении коронавируса.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, пишет The Guardian.

"ВОЗ не имеет права принуждать кого-либо к этому", – ответил он под давлением репортера, что организация должна "заставить" Китай быть более открытым.

"Мы полностью надеемся на сотрудничество, вклад и поддержку всех наших государств-членов в этом начинании", – добавил Райан.

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Китай сообщил о вспышке неизвестной смертельной болезни в Ухане зимой 2019 года. Власти КНР закрыли город на карантин, однако это не остановило передачу вируса. С момента пандемии в мире погибли уже более 3,7 миллиона человек.

Сейчас специалисты рассматривают несколько версий происхождения коронавируса - его утечку из китайской лаборатории или передачу через инфицированное животное.

Исследования по происхождению вируса тормозят власти Китая, о чем неоднократно в своих отчетах сообщала ВОЗ. Сперва специалистам передавали подозрительную документацию, а затем ограничивали доступ к объектам китайской провинции.

Спецслужбы Британии и американские специалисты пришли к выводам, что гипотеза об "искусственном" происхождении вируса может быть вполне оправданной. В расследованиях говорится о трех случаях инфицирования COVID-19 среди исследователей института вирусологии в Ухане еще в ноябре 2019 года.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинял КНР в замалчивании вспышки вируса, из-за чего распространение недуга никто не контролировал.

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Автор: Яна Ставская