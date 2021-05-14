США не удовлетворены исследованием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о распространении коронавируса в мире.
Читайте такжеВ ВОЗ не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории в УханеОб этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В связи с этим Вашингтон призывает организацию продолжить работу.
«Мы не удовлетворены первоначальным расследованием. Мы поддерживаем продолжение расследования, чтобы выяснить, что произошло с COVID-19»,— сказал Блинкен. Госсекретарь считает, что важно продолжить расследование, чтобы понять, что произошло и как это предотвратить в будущем, передает kommersant.
Блинкен отметил, что вопрос «не столько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее».
«Мы знаем, что в первые дни пандемии со стороны Китая был несвоевременный доступ международных экспертов, несвоевременное предоставление информации, недостаток транспарентности»,— сказал Блинкен.
Отчет ВОЗ о происхождении коронавируса
- ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса по итогам поездки экспертов организации в Ухань 30 марта.
- Из него следует, что эксперты не смогли установить источник происхождения коронавируса.
- Наиболее вероятной версией называется передача вируса человеку от летучих мышей через промежуточное животное.
- 14 стран, включая США, выступили с совместным заявлением по поводу доклада — они выразили обеспокоенность результатами исследования.
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