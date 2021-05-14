Госсекретарь Блинкен заявил, что США не удовлетворены первоначальным расследованием ВОЗ.

США не удовлетворены исследованием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о распространении коронавируса в мире.

Читайте такжеВ ВОЗ не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории в УханеОб этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В связи с этим Вашингтон призывает организацию продолжить работу.

«Мы не удовлетворены первоначальным расследованием. Мы поддерживаем продолжение расследования, чтобы выяснить, что произошло с COVID-19»,— сказал Блинкен. Госсекретарь считает, что важно продолжить расследование, чтобы понять, что произошло и как это предотвратить в будущем, передает kommersant.

Блинкен отметил, что вопрос «не столько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее».

«Мы знаем, что в первые дни пандемии со стороны Китая был несвоевременный доступ международных экспертов, несвоевременное предоставление информации, недостаток транспарентности»,— сказал Блинкен.

Отчет ВОЗ о происхождении коронавируса

ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса по итогам поездки экспертов организации в Ухань 30 марта.

Из него следует, что эксперты не смогли установить источник происхождения коронавируса.

Наиболее вероятной версией называется передача вируса человеку от летучих мышей через промежуточное животное.

14 стран, включая США, выступили с совместным заявлением по поводу доклада — они выразили обеспокоенность результатами исследования.

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Автор: Ирина Погорелая