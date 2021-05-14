Блинкен призвал продолжить исследование происхождения коронавируса \ фото REUTERS

США не удовлетворены исследованием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о распространении коронавируса в мире.

Читайте такжеВ ВОЗ не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории в УханеОб этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В связи с этим Вашингтон призывает организацию продолжить работу.

«Мы не удовлетворены первоначальным расследованием. Мы поддерживаем продолжение расследования, чтобы выяснить, что произошло с COVID-19»,— сказал Блинкен. Госсекретарь считает, что важно продолжить расследование, чтобы понять, что произошло и как это предотвратить в будущем, передает kommersant.

Блинкен отметил, что вопрос «не столько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее».

«Мы знаем, что в первые дни пандемии со стороны Китая был несвоевременный доступ международных экспертов, несвоевременное предоставление информации, недостаток транспарентности»,— сказал Блинкен.

Отчет ВОЗ о происхождении коронавируса

  • ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса по итогам поездки экспертов организации в Ухань 30 марта.
  • Из него следует, что эксперты не смогли установить источник происхождения коронавируса.
  • Наиболее вероятной версией называется передача вируса человеку от летучих мышей через промежуточное животное.
  • 14 стран, включая США, выступили с совместным заявлением по поводу доклада — они выразили обеспокоенность результатами исследования.

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Автор: Ирина Погорелая