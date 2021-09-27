Отмечается, что COVAX планирует пересмотреть методологию распределения вакцин на основе населения, которое уже получило прививку от коронавируса.

Глобальная инициатива COVAX рассматривает возможность изменить правила распределения вакцин от коронавируса в мире. Программа обеспечивает справедливый глобальный доступ к вакцинам, но и сама пострадала от неравенства в распределении препаратов и от задержек поставок.

Как пишет The Guardian, причиной изменения правил стало то, что Британия уже привила почти половину населения. В то же время, к примеру, в Ботсване (Южная Африка) еще не сделали ни одного укола.

Отметим, Британия стала лидером в мире по показателям COVID-вакцинации еще в марте 2021 года. Тогда COVAX выделила стране более пол миллиона доз из своих запасов. Тогда как Ботсване, не начавшей иммунизацию, назначили 20 тысяч доз из той же миллионной партии мРНК-вакцин Pfizer.

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Из-за этой ситуации COVAX планирует пересмотреть методологию распределения вакцин на основе населения, которое уже получило прививку от коронавируса. В частности, препаратами, которые приобрели непосредственно у производителей лекарств, согласно внутреннему документу Gavi (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации).

Отмечено, что это предложение будут обсуждать на заседании правления Gavi во вторник, 28 сентября, а изменения к распределению вакцин могут принять уже в четвертом квартале 2021 года.

Справка УНИАН. COVAX - это глобальная инициатива, объединяющая 180 стран мира. Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного к ним доступа.

Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы по меньшей мере 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки.

Инициатива была создана для борьбы с неравенством – еще тогда прогнозировалось, что богатые страны скупят большинство доступных доз COVID-вакцин.

Напомним, как писал УНИАН, на днях Украина получила 159,6 тысяч доз вакцины CoronaVac в рамках COVAX.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко