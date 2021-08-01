Стоимость прививок выросла из-за высоких результатов испытаний вакцины, основанных на технологии мРНК.

Два производителя вакцин от коронавируса — американские фармкомпании Pfizer и Moderna - пересмотрели цену своих разработок для Европейского Союза.

Об этом сообщает Financial Times.

Причем стоимость вакцины изменится и для доз, которые поставщики пообещали Европе по уже заключенным контрактам. Речь идет о совокупном количестве 2,1 млрд доз вакцин, которые должны быть поставлены до 2023 года.

Согласно информации в новых контрактах, которые оказались в распоряжении издания, цена за дозу препарата Cominarty (Pfizer) вырастет с 15,5 до 19,5 евро, а Spikevax (Moderna) с 22,6 до 25,5 доллара.

Читайте такжеВ Израиле уничтожат 80 тысяч доз вакцины Pfizer за $1,8 миллионаУсловия пересмотрели после получения результатов третьей фазы испытаний, согласно которым вакцины, созданные на базе технологии мРНК, эффективнее против COVID-19, чем их более дешевые аналоги. Например, от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

В Pfizer и Moderna эту информацию комментировать отказались.

Стоит отметить, что пока Украина получала эти вакцины в рамках международной программы COVAX. Однако в мае наша страна заключила с Pfizer контракт на поставку 10 млн доз вакцины. Вырастет ли цена и для Украины, неизвестно.

Автор: Станислав Кожемякин