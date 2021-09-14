Для прививки этой группы будут использовать одну дозу вакцины Pfizer-BioNTech.

В Великобритании со следующей недели начнут рассылать первые приглашения на прививки от коронавируса детям 12-15 лет.

Как сообщает BBC, об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави.

Для прививки этой группы будут использовать одну дозу вакцины Pfizer-BioNTech.

Главные медицинские советники правительства Британии считают, что прививка подростков поможет избежать перебоев с работой школ.

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Со следующей недели приглашения на вакцинацию начнут получать подростки в Англии. Организовывать ее планируют, в том числе, на базе школ.

Для вакцинации детей необходимо согласие родителей.

Вакцинация детей от коронавируса: что известно

В июне 2021 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации, где впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

Недавно украинский Минздрав утвердил рекомендации вакцинации от коронавируса детей от 12 лет в некоторых случаях. Вакцинировать детей разрешили препаратом Comirnaty от Pfizer / BioNTech. Для получения прививки родителям детей 12-15 лет, или ребенка в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

11 августа стало известно, что в США среди пациентов с COVID-19 все больше и больше детей, поэтому власть призвала ускорить принятие детской COVID-вакцины.

1 сентября власти Кубы заявили о планах вакцинировать детей в возрасте от 2 до 18 лет своей отечественной вакциной Soberana-2.

Минздрав Украины разрешил вакцинировать отдельные категории несовершеннолетних начиная с 12 лет. Ребенок должен входить либо в группу риска по состоянию здоровья, либо иметь документы, подтверждающие выезд заграницу на обучение, проживание, участие в соревнованиях.

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Автор: Виктория Гордиенко