Индия продаст избыток изготовленных вакцин другим странам.

Индия собирается возобновить экспорт вакцин против COVID-19, который останавливали из-за апрельского всплеска заболеваемости в самой стране.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Министр здравоохранения Мансух Мандава сказал, что более 300 миллионов доз вакцины будут произведены в октябре и один миллиард до конца этого года.

Мандавия заявил, что вакцинация индусов останется главной задачей правительства, но страна продаст избыток изготовленных вакцин. Однако он не уточнил, сколько именно доз будет отправлено на экспорт.

"Индия возобновит экспорт вакцин, чтобы выполнить обязательства Индии по Covax. Избыточные поставки вакцин будут использованы для выполнения нашего обязательства перед миром за коллективную борьбу с COVID-19", - добавил он.

Ситуация с коронавирусом в Индии

Начавшаяся в январе кампания вакцинации в Индии медленно развивалась из-за нехватки вакцины.

В мире рассчитывали, что Индия будет главным поставщиком вакцин для других стран и для инициативы COVAX при поддержке ООН.

Страна начала экспортировать препараты в январе, но прекратила в апреле, поскольку она боролась со смертельной волной инфекции.

Сейчас в Индии уже сделано более 800 миллионов прививок от коронавируса: одну дозу получили более 62% взрослого населения, две дозы – примерно 22%.

Автор: Олег Давыгора