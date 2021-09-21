Украина получает эту партию бесплатно.

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 159 600 доз вакцины CoronaVac от COVID-19, в рамках COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как и другие вакцины и товары в рамках COVAX, Украина получает эту партию бесплатно.Читайте такжеВ Минздраве объяснили, есть ли в Украине просроченные COVID-вакцины

"В Украине растет уровень заболеваемости COVID-19, а 98% госпитализированных — невакцинированные. Чрезвычайно важно, чтобы как можно больше украинцев вакцинировались уже сегодня, чтобы защитить себя от тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. Благодаря, в том числе нашим партнерам, украинцы имеют доступ к вакцине", — сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В Минздраве напомнили, что инициатива COVAX имеет целью — обеспечить справедливый и равный доступ к вакцинам от COVID-19 для всех стран. Поставки продолжатся, и до конца 2021 года в рамках инициативы Украина, как ожидается, получит достаточное количество вакцин различных производителей, чтобы защитить от COVID-19 до 20% населения.

Вместе с этой поставкой, на сегодняшний день ЮНИСЕФ доставил 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.

Как сообщал УНИАН, за вчера, 20 сентября, в Украине зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что более чем в 2 раза больше показателя за 19 сентября.

За минувшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировались более 108 тыс. человек. Одну дозу получили 62 909 человек, полностью вакцинированы - 45 827 человек. С начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 366 925 человек, из них полностью вакцинированы и получили две дозы – 5 198 661 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Леся Лещенко