Специалист отметил, что есть различия в симптомах у детей, заразившихся "Омикроном", по сравнению с взрослыми.

У детей, заразившихся штаммом коронавируса "Омикрон", может проявляться необычная сыпь.

Об этом в эфире Sky News заявил британский врач Дэвид Ллойд, передают РИА Новости.

Есть различия в симптомах у детей, заразившихся "Омикроном", по сравнению с взрослыми, сказал медик. "Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь", - сказал Ллойд.

Он добавил, что у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания. При этом "до 15% детей с "Омикроном" сталкивается с сыпью, необычной сыпью".

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"Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "Дельта", и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные", - отметил врач.

Как сообщал УНИАН, ВОЗ представила новые рекомендации по лечению больных коронавирусом. Организация изменила позицию по вопросу переливания плазмы крови переболевших COVID-19. Теперь такая процедура не рекомендуется. Разработчики рекомендаций отметили, что явных выгод от процедуры нет, а для ее проведения требуются значительные затраты средств и времени.

Новый штамм коронавируса "Омикрон"

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

4 декабря во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был обнаружен.

Автор: Ирина Погорелая