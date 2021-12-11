Британское агентство по безопасности в сфере здравоохранения заявляло, что вакцины, скорее всего, в любом случае снижают риск тяжелого протекания заболевания.

Британские ученые выяснили, что две дозы вакцины от коронавируса не дают полной защиты от штамма "Омикрон".

Этот вывод эксперты сделали, изучив случаи заражения новой мутацией и сравнив их с "Дельтой". Оказалось, что применяемые в Великобритании вакцины менее эффективны против последнего варианта. Однако при этом среди людей, сделавших третий укол вакцины, или бустер, заражения "Омикроном" избежали 75%, сообщает Би-би-си.

Вероятность того, что вакцины окажутся не столь эффективными против "Омикрона" - последнего из обнаруженных вариантов коронавируса - беспокоила исследователей с того момента, как новая мутация была обнаружена на юге Африки.

Британское агентство по безопасности в сфере здравоохранения заявляло, что вакцины, скорее всего, в любом случае снижают риск тяжелого протекания заболевания.

В ходе нового исследования ученые проанализировали данные 581 заразившегося "Омикроном" пациента и информацию о нескольких тысячах заразившихся "Дельтой". Их целью было рассчитать, насколько вакцины эффективны против нового варианта.

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Анализ британских экспертов основан на достаточно ограниченном наборе данных, но он показывает, что эффективность вакцины AstraZeneca против нынешнего варианта падает очень значительно, а эффективность двух уколов препаратом Pfizer - в достаточно значительной степени.

Бустер, или третий укол одной из этих вакцин, дает 75-процентную защиту от проявления симптомов коронавируса при заражении - но это тоже не так эффективно, как при противодействии предыдущим вариантам.

У ученых нет достаточно данных, чтобы сделать какие-либо выводы в отношении вакцин производства компаний Moderna и Janssen, однако, по всей вероятности, они проявят себя точно так же.

При этом британская служба общественного здравоохранения настаивает, что вакцины в любом случае дают защиту от самых тяжелых проявлений коронавируса, которые требуют госпитализации заболевшего.

Данные о заражаемости населения подтверждают предположения ученых, которые ранее сделали вывод о том, что при новом варианте способность антител нейтрализовать вирус снижается в 40 раз.

По оптимистичной теории, вакцинация в любом случае поможет большому числу людей избежать госпитализации, даже если заразится больше, чем предполагают власти. Данные о том, насколько тяжело протекает заболевание при "Омикроне", должны появиться на следующей неделе.

Однако даже при относительно легком протекании болезни масштабная волна заражений штаммом "Омикрон" грозит тем, что очень многие пациенты с ослабленным здоровьем могут оказаться в больницах одновременно.

Очень высокие темпы распространения "Омикрона" уже давали повод предположить, что вакцины против него не так действенны. Согласно оценкам, число случаев заражения новым вариантом удваивается каждые два-три дня.

По данным британского агентства общественного здравоохранения, к середине декабря "Омикрон" может стать доминирующим вариантом вируса, а если рост продолжится нынешними темпами, то к концу месяца он достигнет отметки 100 тыс. новых случаев в день.

"К этим предварительным оценкам следует относиться с осторожностью, - говорит глава департамента иммунизации агентства Мэри Рамзи. - Однако они свидетельствуют, что через несколько месяцев после второго укола риск заразиться "Омикроном" больше, чем в случае "Дельты".

"Мы считаем, что вакцины должны быть очень эффективными против тяжелого протекания болезни, поэтому, если вы еще не сделали первые два укола, то пожалуйста запишитесь на прививку как можно скорее," - говорит Рамзи.

Коронавирус в Британии

В пятницу в Британии было зарегистрировано еще 448 случаев заражения "Омикроном", всего с момента обнаружения этого варианта в стране обнаружено 1265 случаев новой мутации. Но общее число новых заболевших коронавирусом за один день составило 58194 случая - это наивысший показатель с 9 января.

Правительство ввело новые ограничения в домах престарелых - ежедневное число посетителей на каждого резидента теперь ограничено. Также в этих учреждениях начнут чаще проводить тестирование.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая