В ВОЗ просят богатые страны не быть эгоистичными и не усердствовать с третьей прививкой, когда не у всех в мире есть даже первая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что до сих пор остается неясным, так ли необходимы бустерные дозы вакцины тем, кто уже был полностью вакцинирован, для защиты от варианта "Омикрон", и призвала богатые страны не спешить расходовать дозы, чтобы не усугублять неравный доступ к вакцинам.

"По мере того, как мы приближаемся к пониманию того, какой будет ситуация с "Омикроном", существует риск, что в богатых странах будет переизбыток вакцин, а в бедных их не хватит даже на первый укол", - предупредила глава отдела ВОЗ по вакцинам Кейт О'Брайен, передает Би-би-си.

Ее комментарий последовал после того, как были опубликованы первые предварительные лабораторные исследования "Омикрона". Они показали, что для получения такого же уровня защиты от "Омикрона", как от исходного штамма, необходимы не две, а три дозы вакцины Pfizer.

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О'Брайен сказала, что ВОЗ сейчас изучает полученные данные. "Действительно, может оказаться, что дополнительные дозы имеют значение для обеспечения дополнительной защиты от "Омикрона", но пока слишком рано говорить об этом", - заявила Кейт О'Брайен.

По ее словам, в последние два месяца мир только начал устранять несправедливость в доступе к вакцинам, когда все больше партий отправляется в бедные страны, где многие люди из групп высокого риска и медицинские работники все еще не получили ни одной дозы вакцины.

Глава отдела ВОЗ по вакцинам предупредила, что если богатые страны начнут накапливать вакцины исключительно для своих граждан, это только продлит пандемию.

"Там, где люди не вакцинированы, будут появляться новые штаммы и распространяться по всему миру. И троекратная вакцинация одних, наряду с полным отсутствием прививок у других, с эпидемиологический точки зрения никак не остановит распространение вируса", - предупредила она.

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Автор: Ирина Погорелая