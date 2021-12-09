Британское правительство объявило о введении дополнительных ограничительных мер в связи с распространением в стране штамма коронавируса "Омикрон".
Премьер-министр Борис Джонсон провел вместе с консультантами брифинг, на котором объявил о новых карантинных ограничениях, сообщает Би-би-си.
"Становится все яснее, что штамм "Омикрон" распространяется гораздо быстрее предыдущего, "Дельты", - заявил премьер. - Пока мы не можем утверждать, что "Омикрон" менее опасен... Он может привести к серьезному росту числа госпитализаций и, к сожалению, смертей".
Формально ни в одном из регионов Великобритании не вводится новый уровень карантина - рост заражаемости не столь высок. Однако из-за распространения "Омикрона" властям нужно больше времени на проведение масштабной кампании по ревакцинации, и поэтому власти вводят новые меры в рамках "плана B".
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В частности, со следующей недели в Англии будут введены Covid-паспорта, которые дадут носителям право посещать ночные клубы, концерты и другие публичные мероприятия. Аналогичные документы уже действуют в Шотландии. В сентябре власти рассматривали возможность ввести паспорта и в Англии, но отказались от этой идеи. Сейчас они необходимы для вылета из Британии.
Кроме этого, людям с понедельника рекомендуют по возможности работать дома.
Ношение масок снова становится обязательным - теперь не только в транспорте, но и в большинстве общественных мест.
Также будет введено тестирование людей, контактировавших с заразившимися, и карантин для тех, кто заразился.
Как и прежде, заявил Джонсон, правительство будет принимать решения о дополнительных ограничительных мерах на основе четырех факторов:
- Действенности вакцин
- Тяжесть протекания болезни у заразившихся "Омикроном"
- Скорость распространения этого штамма
- Число госпитализаций
По словам медицинского консультанта правительства профессора Криса Уитти, до недавнего времени число госпитализаций падало, но сейчас стабилизировалось. Распространение "Омикрона" пока не сильно на него влияет - притока заразившихся новым штаммом в больницы по оценкам профессора стоит ждать через 2-3 недели.
Джонсон добавил, что ограничения будут отменены, как только станет понятно, что кампания по ревакцинации помогает одолеть новый вариант коронавируса.
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