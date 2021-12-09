Из-за распространения "Омикрона" властям нужно больше времени на проведение кампании по ревакцинации, и поэтому вводят новые меры в рамках "плана B".

Британское правительство объявило о введении дополнительных ограничительных мер в связи с распространением в стране штамма коронавируса "Омикрон".

Премьер-министр Борис Джонсон провел вместе с консультантами брифинг, на котором объявил о новых карантинных ограничениях, сообщает Би-би-си.

"Становится все яснее, что штамм "Омикрон" распространяется гораздо быстрее предыдущего, "Дельты", - заявил премьер. - Пока мы не можем утверждать, что "Омикрон" менее опасен... Он может привести к серьезному росту числа госпитализаций и, к сожалению, смертей".

Формально ни в одном из регионов Великобритании не вводится новый уровень карантина - рост заражаемости не столь высок. Однако из-за распространения "Омикрона" властям нужно больше времени на проведение масштабной кампании по ревакцинации, и поэтому власти вводят новые меры в рамках "плана B".

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В частности, со следующей недели в Англии будут введены Covid-паспорта, которые дадут носителям право посещать ночные клубы, концерты и другие публичные мероприятия. Аналогичные документы уже действуют в Шотландии. В сентябре власти рассматривали возможность ввести паспорта и в Англии, но отказались от этой идеи. Сейчас они необходимы для вылета из Британии.

Кроме этого, людям с понедельника рекомендуют по возможности работать дома.

Ношение масок снова становится обязательным - теперь не только в транспорте, но и в большинстве общественных мест.

Также будет введено тестирование людей, контактировавших с заразившимися, и карантин для тех, кто заразился.

Как и прежде, заявил Джонсон, правительство будет принимать решения о дополнительных ограничительных мерах на основе четырех факторов:

Действенности вакцин

Тяжесть протекания болезни у заразившихся "Омикроном"

Скорость распространения этого штамма

Число госпитализаций

По словам медицинского консультанта правительства профессора Криса Уитти, до недавнего времени число госпитализаций падало, но сейчас стабилизировалось. Распространение "Омикрона" пока не сильно на него влияет - притока заразившихся новым штаммом в больницы по оценкам профессора стоит ждать через 2-3 недели.

Джонсон добавил, что ограничения будут отменены, как только станет понятно, что кампания по ревакцинации помогает одолеть новый вариант коронавируса.

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Автор: Ирина Погорелая