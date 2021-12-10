Саджид Джавид сказал, что вакцинация должна быть личным решением человека.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал обязательную вакцинацию неэтичной.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Бориса Джонсона о призыве к общенациональной дискуссии на тему обязательной вакцинации, так как, по его мнению, "использование ограничений для контроля над распространением коронавируса не может продолжаться бесконечно", передает Би-би-си.

При этом Борис Джонсон также оговорился, что не хочет жить в обществе, где людей заставляют делать прививки. "Но если окажется, что только вакцины способны противостоять "Омикрону", тогда наступит момент, когда нам придется обсудить и такие способы борьбы с этой пандемией", - заявил Борис Джонсон.

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Саджид Джавид сказал, что вакцинация должна быть личным решением человека, а заставлять людей делать прививки, как это происходит сейчас в некоторых европейских странах - неэтично.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Европе

В Австрии обязательная вакцинация будет введена с февраля 2022 года, в Германии обсуждают этот вопрос, а в Греции люди старше 60 лет, отказавшиеся от прививки, с января 2022 будут подвергаться ежемесячному штрафу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации во всех странах ЕС.

Министр здравоохранения Британии заявил, что не возражает против обязательной вакцинации медицинского и обслуживающего персонала, работающего с людьми из групп высокого риска.

"Но если вы спросите меня об обязательной всеобщей вакцинации, на практическом и этическом уровне я просто не думаю, что это сработает, потому что вакцинация должна быть личным решением", - сказал он.

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Автор: Ирина Погорелая