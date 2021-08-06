Предназначавшиеся для Бразилии "Спутник V" отправят в Аргентину, Боливию и Мексику.

После длительного процесса согласования и лицензирования Бразилия решила на время отказаться от поставок российского препарата от коронавируса "Спутник V".

Как передает ТАСС, по соглашению Москва должна была поставить в Бразилию 37 миллионов доз препарата. Первые партии планировали отправить еще в апреле, но до сих пор ни одна доза не поступила в Бразилию.

Теперь сделка приостановлена из-за новых ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору. Так называемая вакцина не прошла процедуру лицензирования.

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В связи с этим препарат не разрешили использовать в рамках национального плана по иммунизации.

Напомним, ранее Бразилия предупредила о намерении разорвать контракт с Россией на поставку "Спутника V", так как Москва не смогла предоставить необходимые данные о своей вакцине.

В июле появилась информация о готовности Аргентины разорвать соглашение с Россией на поставку "Спутника V", так как РФ не смогла выполнить условия контракта.

А Словакия вернула Москве партию препарата от коронавируса. Граждане страны получили возможность привиться одобренными ВООЗ вакцинами.

Вакцинация "Спутник V": что известно

Автор: Виктория Гордиенко