После длительного процесса согласования и лицензирования Бразилия решила на время отказаться от поставок российского препарата от коронавируса "Спутник V".
Как передает ТАСС, по соглашению Москва должна была поставить в Бразилию 37 миллионов доз препарата. Первые партии планировали отправить еще в апреле, но до сих пор ни одна доза не поступила в Бразилию.
Теперь сделка приостановлена из-за новых ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору. Так называемая вакцина не прошла процедуру лицензирования.
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В связи с этим препарат не разрешили использовать в рамках национального плана по иммунизации.
Напомним, ранее Бразилия предупредила о намерении разорвать контракт с Россией на поставку "Спутника V", так как Москва не смогла предоставить необходимые данные о своей вакцине.
В июле появилась информация о готовности Аргентины разорвать соглашение с Россией на поставку "Спутника V", так как РФ не смогла выполнить условия контракта.
А Словакия вернула Москве партию препарата от коронавируса. Граждане страны получили возможность привиться одобренными ВООЗ вакцинами.