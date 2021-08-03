Судя по официальным данным властей Санкт-Петербурга, "ЭпиВакКорона" не снижает вероятность заболеть сколько-нибудь заметным образом.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга впервые в российской практике представил данные о доле заболевших коронавирусом среди привитых разными вакцинами. Из данных следует, что российская вакцина "ЭпиВакКорона" имеет невысокую эффективность.

Как сообщает Naked Science, данные были предоставлены в ответ на запрос депутата местного парламента Бориса Вишневского.

Отмечается, что на 23 июля 2021 года в Санкт-Петербурге полностью вакцинировали весьма небольшую часть населения — 860 638 человек. Это лишь 16,8% населения.

Среди полностью вакцинированных коронавирусом заразились: 1,64% среди привитых "Спутником V", 6,07% — среди привитых "ЭпиВакКороной" и 0,89% — среди привитых "КовиВаком". Комздрав не обозначил, за какой период времени получили эти цифры для разных вакцин. Однако известно, что "Спутник" и "ЭпиВакКорона" с зимы используют для вакцинации в Петербурге, а вот "КовиВак" поступил лишь в конце весны.

Предоставленные данные позволяют примерно сравнить эффективность защиты "Спутника" и "ЭпиВакКороны" — ведь обе эти вакцины в городе используются давно. Тот факт, что среди полностью привитых "Спутником" в 3,7 раза меньше число заболевших Covid-19, показывает: его защита явно более действенна.

В случае "ЭпиВакКороны" встает вопрос о том, дает ли она такую защиту вообще. Так, между 23 января и 23 июля 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали 196 665 случаев Covid-19 на почти 5,4 миллиона жителей. В этот же период там и привили большинство людей, позже учтенных в данных. То есть среди популяции средняя доля тех, у кого диагностировали коронавирусную инфекцию, была лишь 3,65% — намного ниже доли заболевших после двух прививок "ЭпиВакКороной".

Это не значит, что вакцина повышает вероятность заразиться. Дело в том, что лиц младше 18 лет ею не прививают, а у них риск болеть симптоматически (и тем самым попасть в коронавирусную статистику) намного ниже, чем у лиц старше 18 лет.

Однако даже с учетом этого фактора получается, что "ЭпиВакКорона" не снижает вероятность заболеть сколько-нибудь заметным образом.

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Отмечается, что ранее СМИ писали о майской научной работе, цифры из которой показывают, что защита от "ЭпиВакКороны" либо не существует, либо настолько низка, что это невозможно обнаружить. Однако в современной России отсутствуют механизмы отсечения этой неработающей вакцины от гражданского применения.

В России на сегодняшний день применяют вакцины только отечественного производства. Таких в РФ пока что три — кроме "Спутника V", это препараты "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Как сообщал УНИАН, в Уфе работники завода, на котором производят "Спутник V", массово отказались прививаться этой вакциной.

Автор: Дмитрий Захаров