Еще в начале апреля в стране разгорелся скандал вокруг прибывшей партии российской вакцины.

Минздрав Словакии разрешит до 7 июня вакцинацию незарегистрированной в ЕС российской вакциной от коронавируса «Sputnik V».

Об этом пишет издание Teraz.

При этом министр здравоохранения решил ввести так называемый "предохранитель" на случай появления побочных эффектов от препарата россиян. Пациентов должны будут немедленно обследовать медики.

В Братиславе утверждают, что в стране есть немало граждан, которые уже согласились получить инъекции "Sputnik V".

Читайте такжеModerna заявляет об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 на подросткахСловакия заказала у России два миллиона доз вакцины "Sputnik V", вызвав напряжение в правящей коалиции, что даже привело к изменениям в составе правительства.

Еще в начале апреля в стране разгорелся скандал вокруг прибывшей партии российской вакцины. После проведенных исследований специалисты отметили, что препарат отличается от того, который получил положительные заключения в медицинском журнале "The Lancet".

После исследования Государственного института Минздрава Словакии обратилось в другую лабораторию для проверки безопасности вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций, отвечающий за маркетинг вакцины за рубежом, категорически возразил утверждения страны, назвав их "фейковыми новостями".

Россия же попросила Братиславу вернуть партию вакцины, ссылаясь на нарушение контракта, так как страна якобы проверяла образцы препарата не в сертифицированной специальной лаборатории.

Словакия тогда импортировала 200 тысяч доз "Sputnik V", став второй страной в ЕС после Венгрии, которая заказала вакцину, несмотря на отсутствующие разрешения регулирующих органов ЕС.

Российская вакцина "Sputnik V" до сих пор без надлежащей регистрации в ЕС и ВОЗ. Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающие ее безопасность и эффективность против COVID-19.

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Автор: Яна Ставская