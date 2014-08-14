AstraZeneca успешно испытала новый препарат для лечения подагры

AstraZeneca представила убедительные результаты III фазы клинических исследований экспериментального препарата лезинурад (lesinurad) в составе комплексной терапии подагры.

Целью клинических исследований CLEAR1 и CLEAR2 была оценка эффективности и безопасности применения лезинурада (200 мг или 400 мг один раз в день) вместе с аллопуринолом при лечении пациентов, не отвечающих на терапию одним аллопуринолом. В ходе КИ CRYSTAL изучалась эффективность комплексной терапии лезинурадом (200 мг или 400 мг один раз в день) и фебуксостатом (80 мг один раз в день) в терапии пациентов с тофусами. Аллопуринол и фебуксостат относятся к классу непуриновых селективных ингибиторов ксантиноксидазы и широко применяются в настоящее время при лечении подагры.

Как показали результаты CLEAR1 и CLEAR2, через 6 месяцев терапии доля участников с уровнем урикемии <6,0 мг/дл была значительно выше в группе, прошедшей комплексное лечение (вне зависимости от дневной дозы лезинурада), чем среди тех, кто принимал только аллопуринол.

По итогам CRYSTAL авторы исследования констатировали, что 400 мг экспериментального препарата в комбинации с фебуксостатом способствуют достижению уровня урикемии <5,0 мг/дл большим числом пациентов, чем только при приеме фебуксостата. При этом назначение 200 мг лезинурада не приводит к желаемому результату.

Наиболее распространенными негативными побочными эффектами у участников CLEAR1 и CLEAR2 были заболевания верхних дыхательных путей и боли в спине. Среди пациентов из КИ CRYSTAL чаще всего наблюдались ринофарингиты и атралгия.

Как отметили в компании, результаты КИ III фазы будет направлены в регуляторные органы вместе с заявкой на регистрацию препарата.

Лезинурад является селективным ингибитором реабсорбации мочевой кислоты. Препарат блокирует URAT1 – транспортер органических анионов, тем самым способствуя выведения мочевой кислоты из организма.

Ремедиум