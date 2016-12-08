Творческие достижения помогают победить страх смерти - психологи

Психологи из Университета Кента выяснили, что людей с высокими уровнями творческих амбиций и достижений меньше пугает смерть. Судя по всему, творчество способствует избавлению от этого страха. В исследовании приняли участие 108 студентов, в жизни которых творчество занимало важное место, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на Psych Central.

Читайте такжеУченые разработали методику, избавляющую человека от фобии пауковДобровольцы прошли тесты, предназначенные для оценки уровней их творческих достижений и амбиций. Также их попросили поразмышлять о своей собственной смерти. Исследование показало: после таких размышлений у участников с высокими уровнями творческих амбиций и достижений возникало меньше мыслей о смерти по сравнению с контрольной группой.

Читайте такжеПсихотерапевта лучше посещать с утра - исследованиеА у добровольцев с низкими уровнями творческих амбиций, независимо от уровня их творческих достижений, появлялось столько же мыслей о смерти, сколько и у людей из контрольной группы. Кстати, ранее ученые из Бостонского колледжа обнаружили, что страх смерти мешает людям откладывать деньги на собственную старость.