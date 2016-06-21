Творчество помогает справиться со стрессом - исследование учёных

Для того, чтоб справиться со стрессом, достаточно уделять творчеству всего 45 минут в день. Ученые утверждают, что при этом совершенно неважно, являетесь ли вы профессиональным художником, либо просто рисуете по точкам. Творческие занятия полезны для всех, даже для тех, кто не имеет особых способностей в рисовании, лепке и других областях, сообщает Медпортал.

Читайте такжеТворчество и рукоделие укрепляют мозг и памятьГирийя Каймаль (Girija Kaimal) и ее коллеги провели эксперимент, в котором приняли участие 39 человек. Всем им было предложено пройти 45-минутное занятие по арт-терапии: им можно было творить, используя любые материалы и не придерживаясь никаких правил. Исследователи взяли образцы слюны у участников до начала творческого занятия и после него и измерили уровень кортизола.

Оказалось, что за время занятия уровень кортизола снизился у 75% участников. Авторы ожидали, что снижение будет более существенным у людей творческих профессий. Однако подобный эффект наблюдался не только у профессиональных художников, но и у тех, кто имел довольно скромные творческие способности.

Читайте такжеГолос матери формирует эмоции ребёнкаАвторы попросили участников рассказать о своих ощущениях от занятия. Наиболее существенное изменение концентрации кортизола наблюдалось у тех участников, которые после эксперимента ответили, что такое занятие «позволило им узнать о себе что-то новое», и у тех, кто описал его как «процесс развития от начала и до самого конца».