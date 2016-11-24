Сканирование мозга избавит от фобий - исследование

Сотрудники Кембриджского университета знают, как устранить страх из мозга. По словам исследователей, это можно сделать с помощью искусственного интеллекта и сканирования мозга. Метод изменит жизнь людей, страдающих от фобий и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), передает Мeddaily.ru со ссылкой на The Indian Talks.

Читайте такжеУченые разработали методику, избавляющую человека от фобии пауковДо сих пор таким пациентам приходилось лицом к лицу сталкиваться со своими страхами. Новый метод назвали раскодированной нейронной обратной связью. Он заключается в отслеживании нейронной активности, связанной со страхом, и ее модификации. В исследовании участвовали 17 здоровых добровольцев.

Участники получали удары электрическим током, когда видели определенные изображения на компьютере. Вскоре добровольцы начинали испытывать страх. У участников увеличивалась частота сердечных сокращений, усиливалось потоотделение и отмечались другие реакции, связанные со страхом.

Читайте такжеПсихотерапевта лучше посещать с утра - исследованиеУченые наблюдали за мозговой активностью добровольцев. Они определили области, которые кодировали воспоминания о страхе. Затем специалисты применяли метод распознавания образов, чтобы прочесть эти воспоминания. Исследователи уверены: у нового метода масса преимуществ.