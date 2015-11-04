Повышенный уровень тестостерона у матери - причина тревожности ребенка

Это влияет в том числе на их поведение, а также на поведение их дочерей, пишет Здоровье. Избыток тестостерона в организме матери во время беременности приводит к тому, что ребёнок рождается особенно тревожным.

Исследователи из Каролинского института (Швеция) на примере крысвыяснили, почему 60% женщин с поликистозом яичников в зрелом возрасте чаще испытывают психологические проблемы: расстройства пищевого поведения, депрессии и склонность к суициду. У дочерей пациенток с поликистозом тоже чаще случаются нарушения поведения, а у сыновей чаще проявляется диабет и ожирение. Дело в том, что повышенные концентрации тестостерона влияют на развитие амигдалы — участка мозга, отвечающего за проявление страха, гнева и других эмоций (не только отрицательных, но и положительных). Под действием тестостерона также падает чувствительность мозговых рецепторов к женским половым гормонам, а также рецепторов к серотонину и ГАМК — веществам, выделяемым нервными клетками и снижающим тревожность.