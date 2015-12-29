Учёные установили, что кофе на 24% повышает выносливость человека

Сотрудники Университета Джорджии выявили неожиданный эффект кофе, производимый на спортивные показатели. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today, существует немало исследований, касающихся влияния кофеина. В основном все изучают кофеин в таблетках. В рамка последней работы американские специалисты решили сфокусироваться на спортивных показателях и самом кофе.

Кофеин, как известно, быстро абсорбируется, попав в желудок. Пиковая концентрация наблюдается через 1-2 часа после потребления. Соединение влияет на многие системы организма. Но до недавнего времени ученые не могли понять, за счет чего кофеин стимулирует и улучшает спортивные показатели. Например, в 70-е думали, что он влияет на доступность энергетических ресурсов в теле. В 80-е вообще считали, что кофеин не повышает спортивные показатели (в частности, выносливость).

Читайте такжеКофе признали универсальным защитником против ранней смертиСейчас специалисты не сомневаются: кофеин улучшает показатели. Однако сам кофе, содержащий и другие соединения, может и помочь, и навредить спортсмену. Ученые все же смотрят на кофе позитивно. Так, люди, потребляющие 3-7 миллиграммов кофеина с кофе, отмечают улучшение выносливости на 24%. Правда, превышение уровня кофеина в моче, равного 15 микрограммам на миллилитр, может создать проблемы со стороны проверяющих организаций. Однако Всемирное антидопинговое агентство кофеин пока не заносило в перечень запрещенных.