Что есть, чтобы почки были здоровыми: врачи назвали 9 самых полезных продуктов

Выбирайте продукты, которые содержат мало натрия, фосфора и калия, но много антиоксидантов и противовоспалительных веществ.

Диетологи часто рассказывают о том, как пища влияет на наш организм, но среди других ключевых органов почки часто остаются без должного внимания, хотя поддержание их здоровья с помощью правильных продуктов может помочь им эффективно фильтровать кровь, регулировать кровяное давление, балансировать жидкость в организме и выполнять другие важные функции, пишет Prevention.

"Одной из главных функций почек является выведение отходов, образующихся в процессе обмена веществ. Отходы от одних продуктов легче переносятся почками, чем от других", – пояснила магистр наук, врач и диетолог Мелани Бетц.

Как отмечается, все продукты оставляют после себя определенные метаболические отходы, но некоторые из них гораздо более "щадящие" для почек и могут помочь им работать эффективнее. Особенно это касается людей с заболеваниями почек или повышенным риском их развития – например, из-за диабета, высокого кровяного давления или сердечных заболеваний. Такие пациенты должны отдавать предпочтение продуктам, которые естественным образом содержат мало натрия, фосфора и калия, но богаты антиоксидантами и противовоспалительными соединениями.

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Диетологи и специалисты по заболеваниям почек рассказали, что лучше всего употреблять для здоровья почек.

1. Черника

Эти яркие ягоды богаты антиоксидантами, называемыми антоцианами. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, именно они придают ягодам насыщенный синий цвет, а также помогают защищать клетки организма, в частности клетки почек, от окислительного стресса и воспаления.

"Черника содержит много антиоксидантов, что может быть полезно для людей, желающих защитить свои почки. Кроме того, она богата клетчаткой, которой многие не получают в достаточном количестве. Кроме того, в ней мало калия, фосфора и натрия, поэтому это безопасный фрукт для людей на любой стадии заболевания почек", – рассказал доктор медицинских наук, нефролог Блейк Шустерман.

Как свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nutrition Reviews, черника также может поддерживать здоровье кишечника, которое играет важную роль в контроле хронической болезни почек (ХБП).

Отмечается, что дисбаланс кишечных бактерий (дисбиоз кишечника) может способствовать появлению вредных последствий, например, воспаления.

2. Цветная капуста

Цветная капуста особенно ценна для тех, кто заботится о здоровье почек. Как отмечается, это крестоцветный овощ, который содержит много питательных веществ, при этом он не перегружает организм минералами, которые могут быть сложны для почек с нарушенной функцией.

"Цветная капуста богата витамином С, клетчаткой и противовоспалительными соединениями. Поскольку в ней меньше калия, она является отличной альтернативой картофелю для пациентов, у которых затруднено выведение калия, при этом обеспечивая организм важными питательными веществами", – говорит доктор медицинских наук, нефролог Стефани Диаз.

Для людей с заболеваниями почек ограничение потребления калия имеет важное значение, поскольку его избыток может накапливаться в крови, если почки работают недостаточно хорошо, что потенциально может привести к проблемам с сердцем, говорится в статье.

Еще одна причина, по которой цветная капуста полезна для почек, – она содержит соединение под названием сульфорафан. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition Reviews, это вещество активирует важный белок, который помогает защищать клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом.

3. Чеснок и травы

Избыток соли может повышать кровяное давление – одну из главных причин повреждения почек. Компенсировать его можно специями.

"Добавьте секретный усилитель вкуса для здоровья почек: чеснок и травы. Они содержат антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и помогают контролировать кровяное давление, придавая вкус без соли", – советует Диас.

Как отмечается в издании, чеснок благодаря противовоспалительному соединению аллицину, а также травы – розмарин, тимьян, орегано, петрушка и кинза – могут превратить простые блюда в вкусные и полезные для почек.

4. Красный болгарский перец

Красный болгарский перец содержит мало калия, что является важным фактором для многих людей с заболеваниями почек. Также он богат витаминами А, С, B6, фолиевой кислотой и клетчаткой. Яркий красный цвет перца обусловлен ликопином – мощным антиоксидантом, который помогает защищать клетки от определенных видов повреждений, говорится в статье.

Исследования показали, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства ликопина могут защищать почки, снижать риск хронической болезни почек и даже уменьшать смертность у некоторых пациентов с ХБП.

5. Оливковое масло

Правильные жиры имеют большое значение для здоровья сердца, которое тесно связано со здоровьем почек. Именно поэтому оливковое масло – отличный выбор для тех, кто заботится о своих почках. Оно является источником мононенасыщенных жиров, антиоксидантов и мощных противовоспалительных веществ.

В издании советуют заменить сливочное масло, маргарин или другие насыщенные жиры оливковым маслом: это может помочь уменьшить воспаление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, что потенциально снижает и риск развития заболеваний почек.

Кроме того, отмечает автор, оливковое масло не содержит фосфора, поэтому является идеальным источником жира для "пощадящего" почки рациона.

6. Яблоки

Они содержат относительно мало калия и обеспечивают организм клетчаткой, особенно если есть их с кожурой. В издании пояснили, что клетчатка помогает поддерживать здоровое пищеварение и регулировать уровень сахара в крови – важные факторы для нормальной работы почек. Также яблоки содержат противовоспалительные полифенолы и витамин С.

Окислительный стресс является серьезной проблемой для людей, проходящих гемодиализ, и связан с более высоким риском заболеваний и смерти. Поскольку в яблоках содержатся антиоксиданты, их употребление может помочь снизить этот стресс.

7. Виноград

Виноград, особенно красных и фиолетовых сортов, по данным экспертов, содержит много антиоксидантов, в частности флавоноидов и ресвератрола. Исследования связывают потребление ресвератрола с улучшением функции сосудов у пациентов с хронической болезнью почек и диабетом.

Кроме того, виноград содержит мало калия и является удобным, увлажняющим и естественно сладким перекусом, который легко взять с собой.

8. Лосось

Белок необходим для построения и восстановления тканей, но людям с проблемами почек важно контролировать его количество, чтобы избежать чрезмерного накопления отходов, которые могут создавать нагрузку на почки. Как отмечается в издании, лосось является отличным источником белка для "пощадящего" почки рациона.

В отличие от многих сильно обработанных белковых продуктов, которые часто содержат много натрия и добавок, потенциально вредных для почек, лосось является естественным и более полезным вариантом.

Многим людям с нарушенной функцией почек рекомендуют ограничивать потребление белка, а порция часто должна быть примерно размером с колоду карт – около 85–115 граммов.

Помимо белка, лосось богат омега-3 жирными кислотами, обладающими сильными противовоспалительными свойствами.

9. Белый рис

Для людей, которым необходимо ограничивать потребление фосфора и калия, белый рис может стать полезным и универсальным гарниром. Он естественным образом содержит мало этих минералов, поэтому подходит людям с проблемами почек, которым необходимо контролировать их потребление, говорится в статье. Белый рис также легко усваивается, щадит желудок и обеспечивает организм энергией благодаря содержанию углеводов.

По словам экспертов, в отличие от коричневого риса, который содержит больше фосфора и калия, белый рис проходит обработку, в ходе которой эти компоненты удаляются.

Ранее УНИАН писал о 7 популярных продуктах, которые незаметно разрушают почки. Отмечалось, что в рационе современных людей стало много вредной пищи, и из-за этого возникают проблемы со здоровьем. В частности, речь шла об упакованных продуктах (таких как вермишель быстрого приготовления или чипсы), соль, сладкие и газированные напитки, продукты с высоким содержанием белка, переработанное мясо, продукты, содержащие оксалат, фаст-фуд и жареные блюда.

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