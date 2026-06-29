8 продуктов с клетчаткой, которые оказались лучше фасоли: список из рациона диетолога

Этот ТОП поможет ежедневно получать необходимую норму клетчатки.

Американский диетолог и исследователь в области питания Лорен Манакер составила список продуктов с самым высоким содержанием клетчатки, которые почему-то редко попадают в поле зрения тех, кто следит за рационом. Об этом она рассказала в материале издания Prevention.

Большинство людей, по её словам, ассоциируют клетчатку исключительно с фасолью – и зря. Средняя суточная норма составляет 25 г для женщин и 38 г для мужчин, и набрать её можно вполне вкусно.

Лидером списка является чечевица – одна чашка вареной чечевицы дает целых 15,6 г клетчатки и не требует замачивания, как сухие бобы.

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Почти столько же в нуте (12,5 г) и зеленом горошке (8,8 г) – последний диетолог рекомендует держать в морозилке на каждый день.

Из круп лучше всего показал себя булгур: 8,2 г клетчатки на чашку, готовится быстро и хорошо держит форму в салатах.

Среди овощей выделяется артишок – один средний даёт почти 7 г.

Неожиданными рекордсменами оказались ягоды. Чашка малины содержит 8 г клетчатки, ежевики – 7,6 г, а средняя груша с кожурой добавит ещё 5,5 г.

Диетолог подчеркивает, что именно разнообразие рациона делает ежедневную норму клетчатки достижимой.

Другие советы от специалистов

Ранее ревматологи назвали 5 продуктов, которые разрушают суставы. Один из распространенных видов – ревматоидный артрит, от которого страдают около 1,3 миллиона человек в США. Ревматоидный артрит – хроническое воспалительное заболевание, вызывающее боль в суставах.

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