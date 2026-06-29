Один вид белка может сокращать жизнь: неожиданное предупреждение экспертов по долголетию

Оказывается, много полезного – не всегда хорошо.

Стремясь прожить долгую и здоровую жизнь, люди внедряют в свой образ жизни различные привычки: делают 10 000 шагов каждый день, занимаются различными физическими упражнениями, добавляют ягоды к завтраку... Безусловно, именно регулярные ежедневные действия больше всего влияют на здоровье. Но есть одна, казалось бы, полезная привычка, которая на самом деле может не добавлять вам лет, а наоборот – отнимать. Об этом пишет Huffpost.

Речь идет о чрезмерном потреблении белка животного происхождения. Многие думают, что диета с высоким содержанием белка – это хорошо. Как заявили врачи, его избыток может дать обратный эффект.

Прежде чем объяснять, почему избыток белка может быть вреден для долголетия, эксперты подчеркнули: это питательное вещество действительно очень необходимо организму. Доктор Сюзанна Ферри, имеющая двойную сертификацию в области семейной медицины, а также антивозрастной и регенеративной медицины, рассказала, что достаточное количество белка особенно важно с возрастом.

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"Распространенная теория гласит, что с возрастом нам нужно сокращать количество продуктов, богатых белком, но исследования на самом деле подтверждают это только для молодых людей, а не для тех из нас, кому за 50", – сказала Ферри.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, подтвердило, что пожилым людям требуется больше белка, чем молодым, поскольку с возрастом организм естественным образом теряет мышечную массу.

Сколько именно белка нужно человеку ежедневно, зависит от его индивидуального состояния здоровья и потребностей, но Управление по контролю за продуктами и лекарствами США рекомендует потреблять около 50 граммов белка в день в рамках рациона на 2000 калорий.

Как отмечается в издании, проблема заключается в том, что многие потребляют больше белка, чем нужно. Кроме того, люди чрезмерно употребляют определенный вид белка

Какие бывают белки

В целом существует два основных типа белка: белок животного происхождения и растительный белок. Исследование, опубликованное в журнале Molecules, показало, что растительные белки полезнее животных. Однако многие люди отдают предпочтение белку животного происхождения.

"Распространенная ошибка – чрезмерное внимание к высокобелковой диете, особенно к той, которая богата белками животного происхождения, с убеждением, что она необходима для долголетия и сохранения мышц. Многие люди считают: чем больше белка они потребляют, тем здоровее будут. Это приводит к чрезмерному употреблению продуктов животного происхождения, таких как мясо, молочные продукты и яйца", – сказала врач и эксперт по долголетию Мониша Бханоте.

Согласно данным отчета "Диетические рекомендации для американцев", 75 % жителей США достигают рекомендуемого уровня потребления мяса, птицы и яиц или превышают его. Бханоте говорит, что именно это может сокращать продолжительность жизни.

"Чрезмерное потребление белков животного происхождения на самом деле может ускорять старение и ухудшать здоровье клеток, вопреки распространенному мнению", – отметила она.

Чем вреден животный белок

По словам Бханоте, основные причины вредности животного белка заключаются в двух соединениях: конечных продуктах гликации AGEs и триметиламина-N-оксиде TMAO.

"AGEs – это вредные соединения, которые образуются, когда белки или жиры соединяются с сахаром в крови", – пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что продукты животного происхождения, особенно если их жарить, готовить на гриле или запекать, содержат много AGEs.

Исследование, опубликованное в American Journal of Lifestyle Medicine, показало, что эти соединения могут накапливаться в тканях и со временем вызывать окислительный стресс и воспаление, которые являются ключевыми факторами старения клеток.

"AGEs повреждают белки, ДНК и другие важные клеточные структуры, ускоряя процесс старения и способствуя развитию хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера", – рассказала Бханоте.

Что касается TMAO, то, как пояснила Бханоте, повышенный уровень этого вещества увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности атеросклероза, инфаркта и инсульта – а все это, очевидно, не способствует долголетию.

"TMAO способствует накоплению холестерина в артериях и ухудшает способность организма его выводить, что приводит к воспалению и последующему повреждению сердечно-сосудистой системы. Это не только ухудшает здоровье сердца, но и влияет на общую работу клеток и долголетие", – отметила Бханоте.

Как сделать так, чтобы белок работал на вас, а не против вас

Эксперты по долголетию сходятся во мнении, что нужно есть больше растительных продуктов, богатых белком, а также рыбы. Хотя белок рыбы не является растительного происхождения, его часто рассматривают отдельно от других белков животного происхождения, поскольку этот продукт имеет совершенно иной питательный состав, чем мясо. Научные исследования неоднократно показывали пользу для здоровья от регулярного употребления рыбы.

Исследователь старения человеческого организма из Йельского университета Рагхав Сегал объяснил, что растительные белки (например, фасоль, чечевица, нут, соя, орехи и семена) богаты антиоксидантами, клетчаткой и питательными веществами, которые поддерживают здоровье сердца, уменьшают воспаление и снижают риск хронических заболеваний.

"Эти продукты по своей природе содержат мало AGEs и не способствуют образованию TMAO, что делает их гораздо более щадящими для ваших клеток и общего здоровья", – добавила Бханоте.

Научные исследования показали, что рацион, в котором преобладают растительные белки, снижает риск смертности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими причинами. Как подытожили в издании, замена животных белков растительными может продлить вам жизнь.

Ранее УНИАН писал, в каком возрасте нужно есть больше белка. По словам диетологов, рекомендация потреблять 0,8 грамма белка на килограмм веса тела действует до 40 лет. После этого норма увеличивается до 1–1,2 г на килограмм веса, а после 65 лет может потребоваться даже более 1,2 г белка на килограмм веса.

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