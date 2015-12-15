Кофе влияет на связи в головном мозге

Теперь его мозг является самым изученным в мире. Ученый объясняет, что решил поставить этот эксперимент на себе, чтобы понять, как различные части мозга взаимодействуют между собой, а также как образ жизни влияет на строение мозга, пишет Медпортал.

Читайте также Кофе защитит от диабета

Для того, чтобы сделать результаты более показательными, каждый вторник перед МРТ он голодал и сдавал анализ крови. Анализ крови помог ему понять, как связана работа мозга и экспрессия генов, а также что происходит в организме при развитии тех или иных заболеваний. Так, при обострении псориаза, усиливалась экспрессия генов, участвующих в воспалении и развитии иммунного ответа. Автор отмечает, что полученные ими данные столь масштабны, что потребуется время для их изучения и анализа.

Оказалось, что отсутствие завтрака и утренняя чашка кофе заставляли мозг работать иначе. Без кофе (который Полдрак пил перед процедурой по четвергам) соматосенсорная и зрительная зоны головного мозга работали лучше. Результаты эксперимента явно указывают на то, что кофеин влияет на связи в головном мозге, изменяя их.

Эксперимент еще не завершен, а работа по обработке полученных данных продолжается. Полдрак считает, что это позволит получить совершенно новую работу о работе головного мозга и взаимосвязи его отдельных частей.