Что делать, если получили солнечный удар: советы врача

В условиях аномальной жары лучше избегать пребывания на солнце.

На фоне экстремальной жары возрастает риск получить солнечный удар. УНИАН спросил у Игоря Заставного – семейного врача, кандидата медицинских наук, – как украинцам уберечься от солнечного удара и что делать, если он все же произошел.

Прежде всего, врач советует по возможности как можно реже выходить на солнце в период с 11 до 17 часов. Если вам все же необходимо выйти на улицу – обязательно надевайте головной убор.

"Если вам все же нужно выйти на улицу в это время – желательно как можно больше времени проводить в тени. Ни в коем случае не стоит загорать в это время. Также необходимо пить достаточно жидкости. Кроме того, желательно использовать SPF (солнцезащитный крем – ред. УНИАН). Это очень важное средство не только для защиты от солнечного удара, но и для предотвращения ожогов. Речь идет о профилактике меланомы, поскольку это рак кожи и других подобных заболеваний", – подчеркивает Заставный.

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Каковы симптомы солнечного удара и как их лечить

По словам специалиста, симптомами солнечного удара являются тошнота, головная боль, головокружение, слабость и повышенная потливость. Если человек испытывает такие симптомы – его следует немедленно убрать из-под прямых солнечных лучей.

"Нужно перевести человека в тень, а также облить его холодной водой. Кроме того, необходимо употреблять большое количество жидкости. Если есть такие симптомы, как головная боль или температура, – можно принять лекарства от них. Например, те, которые содержат парацетамол, это немного облегчит самочувствие. Однако если лучше не становится и состояние приводит чуть ли не к потере сознания, появляется рвота и т. п. – нужно немедленно обратиться к врачу", – объясняет Заставный.

Последствия аномальной жары

Напомним, на фоне аномальной жары во Франции уже зафиксировали более 1000 смертей, связанных с погодой. Большинство жертв, по данным СМИ, – это люди в возрасте старше 65 лет. На прошлой неделе в стране зафиксировали самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений.

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