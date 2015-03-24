Диета, которая укрепляет память

Специалисты из Университета Раш совместили диету DASH, разработанную для профилактики и лечения гипертонии, и Средиземноморскую диету. Эти диеты уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, инфаркт и инсульт. Новую диету ученые назвали MIND, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Исследователи сравнили новую диету с двумя диетами по отдельности. У тех добровольцев, которые строго соблюдали диету MIND, риск болезни Альцгеймера снизился на 53%. У людей, которые иногда нарушали диету, риск уменьшился на 35%. У участников, соблюдавших диету DASH, риск деменции снизился на 39%, а у тех, кто придерживался Средиземноморской диеты - на 54%. Однако положительный эффект наблюдался лишь у тех, кто строго соблюдал эти диеты.

Диета MIND включает 15 пунктов, в том числе, 10 продуктов, полезных для мозга. Это овощи, орехи, ягоды, бобы, цельные злаки, рыба, мясо птицы, оливковое масло и вино. К вредным продуктам, от употребления которых необходимо, по возможности, воздерживаться, относятся красное мясо, масло, маргарин, сыр, выпечка, сладости, жареная пища и фастфуд. Создатели диеты рекомендуют съедать меньше 1 чайной ложки сливочного масла в день и меньше 1 порции сыра, жаренного или фастфуда в неделю.

Необходимо ежедневно употреблять в пищу, как минимум, 3 порции цельных злаков, зеленый салат, один любой овощ и выпивать бокал вина. Перекусывать следует орехами. Бобы нужно есть примерно через день. Также человек, соблюдающий диету MIND, должен есть мясо птицы и ягоды, по крайней мере, 2 раза в неделю, а рыбу - минимум 1 раз в неделю. По словам ученых, такую диету соблюдать проще, чем, например, Средиземноморскую.