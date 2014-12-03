Средиземноморская диета сохраняет "генетическую молодость"

14:12, 03 декабря 2014
Зарубежные новости
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Средиземноморская диета может стать залогом долгой жизни, ведь она позволяет организму сохранять генетическую молодость, пришли к выводу американские ученые

Фото: dieta-espanola.com

Сочетание овощей, оливкового масла, свежей рыбы и фруктов может останавливать ухудшение кода ДНК, которое происходит со старением. Такие выводы делаются в исследовании, опубликованном в Британском медицинском журнале.

В частности, диета останавливает старение клеток и уменьшает риск сердечных болезней.

А согласно исследованию, такая диета еще и помогает защитить ДНК.

У людей, которые ее придерживались, наблюдалась лучшая способность клеток к делению без потери генетической информации. Причем эта способность не снижалась вследствие старения.

Исследователи из Бостона обработали информацию о здоровье почти 5 тысяч людей на протяжении более десятилетия.

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В то же время, ученые не могут четко сказать, какие конкретные факторы делают средиземноморскую диету такой полезной.

Ее ключевые компоненты - большое количество свежих фруктов и овощей, а также мясо птицы и рыбы (в отличие от чрезмерного употребления красного мяса, масла и животных жиров) - все полезно влияют на организм.

Однако ни одна отдельная часть такого рациона не имеет такой пользы, как хорошо сбалансированное сочетание продуктов средиземноморской диеты.

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