Тяжесть инсульта связана с дефицитом витамина D

Работа была проведена сотрудниками Медицинской школы Массачусетского университета в Вустере, пишет Ремедиум.

В более ранних популяционных исследованиях обнаруживалась связь между развитием инсульта и дефицитом витамина D. Уровень витамина D влияет на такие факторы риска инсульта, как артериальная гипертензия и сахарный диабет, которые могут способствовать возникновению заболевания или увеличить его тяжесть.

Читайте такжеСпиртное - основная причина инсульта у людей среднего возраста

В данном исследовании ретроспективно были рассмотрены пациенты, перенесшие инсульт с января 2013 по январь 2014. У всех 96 больных острый ишемический инсульт был подтвержден при помощи МРТ. Медиана возраста составила 73 года, 45% участников были женского пола. Уровень витамина D оценивался в течение 12 месяцев после инсульта.

Читайте такжеТравма головы повышает риск инсульта

По результатам исследования оказалось, что у пациентов с низким уровнем витамина D объем инфаркта был в два раза больше по сравнению с больными, у которых не было дефицита витамина D (17 мл по сравнению с 8 мл).