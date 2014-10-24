Ряд цветов и комнатных растений негативно влияют на самочувствие

В частности, лилии вызывают головокружение и даже могут спровоцировать обморок, пишет lenta-ua.net.

Индийская хризантема вызывает дерматиты, а аглаонема переменчивая – нарушения сердечного ритма.

При этом такое растение, как дурман, который в последнее время популярен среди любителей комнатных растений, не должен находится в жилых помещениях. Специалисты отмечают, что это растение вызывает нарушение зрения, обмороки, паралич дыхательных путей, вплоть до комы и летального исхода.

При этом медики отмечают, что в спальне нельзя размещать вазоны с большими листьями, они ночью поглощают много кислорода.

Врачи подчеркивают: аллергикам вообще лучше не заводить комнатные растения.