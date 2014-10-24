Ряд цветов и комнатных растений негативно влияют на самочувствие
10:09, 24 октября 2014Зарубежные новости
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Аллергикам вообще лучше не заводить комнатные растения
Фото: NedoSMI.ru
В частности, лилии вызывают головокружение и даже могут спровоцировать обморок, пишет lenta-ua.net.
Индийская хризантема вызывает дерматиты, а аглаонема переменчивая – нарушения сердечного ритма.
При этом такое растение, как дурман, который в последнее время популярен среди любителей комнатных растений, не должен находится в жилых помещениях. Специалисты отмечают, что это растение вызывает нарушение зрения, обмороки, паралич дыхательных путей, вплоть до комы и летального исхода.
При этом медики отмечают, что в спальне нельзя размещать вазоны с большими листьями, они ночью поглощают много кислорода.
Врачи подчеркивают: аллергикам вообще лучше не заводить комнатные растения.
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