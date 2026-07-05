Ученые выяснили, как употребление зеленого чая влияет на печень и окислительные процессы в организме.

Миллионы людей в мире пьют зеленый чай каждый день, однако далеко не все задумываются о том, насколько многогранным может быть его влияние на организм. Так, например, эксперты из журнала Health провели опрос о том, какого эффекта люди ожидают, когда пьют зеленый чай - польза для печени интересовала лишь немногих, хотя именно этот орган может получить наибольшую выгоду.

Разберемся, полезен ли зеленый чай для печени и что об этом говорят результаты современных исследований.

Зачем пить зеленый чай - польза напитка для печени

Одно из главных преимуществ зеленого чая связано с высоким содержанием антиоксидантов, прежде всего катехинов и EGCG. По данным исследования института MDPI, эти вещества помогают защищать клетки печени от окислительного стресса – процесса, который способствует развитию воспаления и некоторых хронических заболеваний.

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Также в том, насколько полезен зеленый чай для печени, важно его влияние на жировой обмен. Дело в том, что печень отвечает за переработку и распределение жиров в организме, а катехины могут улучшать этот процесс. Благодаря этому уменьшается вероятность накопления жира в тканях этого органа, что особенно важно для людей с жировым гепатозом.

Кроме того,согласно исследованию из журнала Frontiers, регулярное употребление зеленого чая связано со снижением уровня печеночных ферментов АЛТ и АСТ. При этом их повышение обычно указывает на воспаление или повреждение печени.

Чем вреден зеленый чай для печени - возможные противопоказания

Несмотря на пользу, злоупотреблять зеленым чаем все же не стоит. Во-первых, из-за кофеина большие объемы могут вызывать бессонницу, учащенное сердцебиение и головную боль.

А во-вторых, по данным исследования из журнала KJFM, чай может ухудшать усвоение железа, особенно если пить его во время еды, и негативно взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Более того, концентрированные добавки с экстрактом зеленого чая в некоторых случаях могут даже навредить печени.

Иными словами, чтобы сохранить здоровье печени, важно не только пить зеленый чай, но и придерживаться правильного питания, ограничивать сахар и алкоголь, поддерживать нормальный вес и регулярно двигаться.

В итоге зеленый чай для печени действительно может быть полезен, если пить его ежедневно в умеренном количестве. Однако сам по себе он не лечит заболевания и наиболее эффективен лишь как часть здорового образа жизни.

Ранее мы писали, какой чай самый полезный из травяных.

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