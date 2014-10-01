Сердце — центр любви, радости и безопасности

Сердце в психологическом смысле олицетворяет чувство вины, символизирует центр любви и безопасности.

Причинами сердечных заболеваний психотерапевт Луиза Хей называет давнишние эмоциональные проблемы, дефицит радости, черствость, веру в необходимость напряжения, стресса, пишет healthinfo.ua.

Возможное решение, способствующее исцелению: «Радость. Радость. Радость. Я с удовольствием пропускаю поток радости через свое сознание, тело, жизнь».

Доктор В. Жикаренцев отмечает, что сердце олицетворяет центр любви и безопасности, защиты.

Причины заболеваний сердца - долгосуществующие эмоциональные проблемы, отсутствие радости, ожесточение сердца, вера в напряжение, переутомление и давление, стресс.

Возможное решение, способствующее исцелению: «Я возвращаю переживания радости в центр своего сердца. Я выражаю любовь ко всему».

Сердце обеспечивает кровообращение в организме человека, функционируя подобно мощному насосу. От болезней сердца в наши дни умирает гораздо больше людей, чем от любых других болезней, войн, катастроф и т.д. Этот жизненно важный орган расположен в самом центре тела человека.

Когда мы говорим о том, что человек концентрируется, это значит, что он позволяет своему сердцу принимать решение, то есть действует в гармонии с самим собой, с радостью и любовью. Любые проблемы с сердцем являются признаком противоположного состояния, то есть состояния, в котором человек все принимает слишком близко к сердцу. Его усилия и переживания выходят за пределы его эмоциональных возможностей, что побуждает его к чрезмерной физической активности. Самое важное сообщение, которое несут в себе болезни сердца, – «Полюби себя!».

Если человек страдает какой-то болезнью сердца, это значит, что он забыл о собственных нуждах и изо всех сил старается заслужить любовь окружающих. Он недостаточно любит себя, отмечает психотерапевт Лиз Бурбо.

Проблемы с сердцем говорят о том, что ты должен немедленно изменить свое отношение к самому себе. Ты считаешь, что любовь может исходить только от других людей, но было бы гораздо мудрее получить любовь от самого себя. Если ты зависишь от чьей-то любви, эту любовь приходится постоянно заслуживать.

Когда ты осознаешь свою неповторимость и научишься уважать себя, любовь – твоя любовь к себе – будет всегда с тобой, и тебе не придется стараться снова и снова, чтобы ее получить. Для того чтобы восстановить контакт со своим сердцем, постарайся говорить себе хотя бы десять комплиментов в день.

Если ты произведешь эти внутренние изменения, твое физическое сердце отреагирует на них. Здоровое сердце выдерживает обманы и разочарования в любовной сфере, так как никогда не остается без любви. Это не значит, что ты можешь ничего не делать для других; напротив, ты должен продолжать делать все, что делал раньше, но уже с другой мотивацией. Ты должен делать это ради собственного удовольствия, а не для того, чтобы заслужить чью-то любовь.