Эксперт отметила, что супруги не всегда оказываются готовыми к такому близкому контакту, имея в виду карантин или самоизоляцию, с которой столкнулось человечество во время пандемии.

В Украине уже 15 областей и Киев пребывают в "красной зоне" карантина. Ситуация с распространением коронавируса сложная. Все больше людей опять оказываются в изоляции.

Семейный психолог, психотерапевт, сексолог, член Всеукраинского общества психологов, практикующих гештальт-подход, сертифицированный специалист по работе с парами, сексуальными расстройствами и зависимым поведением, Алена Щербань во время чата на Главреде рассказала, что люди, оказавшись на карантине и проводящие такое большое количество времени вместе друг с другом, только начинают знакомиться.

"Если раньше была возможность убежать на работу, побыть с друзьями, посидеть в кафе и вечером прийти домой, поцеловать жену и ребенка и лечь спать, то сейчас человек вынужден узнавать, какие вопросы у ребенка в школе, как живет жена, чем она наполнена, и он сам делится своими переживаниями. Супруги не всегда оказываются готовыми к такому близкому контакту. Люди знакомятся ближе, и порой им становится невыносимо друг с другом. Это хороший повод сходить на семейную терапию и понять, хочу ли я дальше продолжать отношения с этим человеком", - говорит эксперт.

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Когда люди женятся, это не всегда осознанное решение. Первое время они находятся в состоянии эйфории, слияния и смотрят на близкого человека через "розовые очки". Но через полтора-три года эйфория заканчивается, действие гормонов, которые работают во время влюбленности, снижается – и пара узнает, что они разные, они по-разному смотрят на некоторые вещи, у них разные ценности. В итоге их начинает раздражать то, что не раздражало раньше, вплоть до того, что появляется отвращение к некоторым вещам.

"Только пережив эту разность, пара может перейти в состояние дружбы, а после дружбы, открытости и доверия в состояние любви. Ведь настоящая глубокая любовь, на самом деле, в паре рождается через семь-девять лет. Вначале этот процесс называется влюбленностью. И если решение о создание семьи было принято в первый год отношений, не факт, что эта пара просуществует 10-15 лет – в любой момент эти люди могут по-настоящему встретиться друг с другом и познакомиться. Как раз это и происходит на карантине", - отмечает психолог.

Конфликтов можно избежать, выработав систему безопасности, советует сексолог.

"Нужно уметь договариваться. Например, договариваться о том, кто будет покупать продукты, кто будет мыть пол или посуду, кто будет заниматься уроками с ребенком. Нужно чередовать обязанности, потому что работают и загружены оба. Именно из-за неумения договориться часто и происходят конфликты. Это большая трагедия. А работа психотерапевта как раз и заключается в том, чтобы научить людей предъявлять свои истинные чувства партнеру. Только так можно достичь компромисса. Взаимные обвинения, упреки, скандалы, манипуляции – это не про договоренность", - говорит Щербань.

Ранее, как писал УНИАН, в Нидерландах гражданам посоветовали на время самоизоляции найти партнера для секса. А все из-за того, что ученые из Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) выяснили, что физическая близость и секс могут благотворно влиять на психическое состояние людей, находящихся на карантине.

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Автор: Виктория Гордиенко