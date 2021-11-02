Сейчас 16 регионов Украины в "красном" уровне епіднебезпеки.

На этой неделе еще три области могут перейти в "красную" зону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Он напомнил, что в настоящее время 16 регионов Украины в "красном" уровне эпидопасности, два - в "желтом", остальные - в "оранжевом".

"Эти 16 регионов - это еще не все регионы, которые могут войти в "красную" зону эпидемической опасности в рамках текущей волны. Есть сейчас три региона, которые уже на этой неделе могут войти в "красный" уровень эпидопасности. Это Волынская, Киевская и Тернопольская области", - отметил Ганиченко.

По его словам, в Волынской и Харьковской областях уже достаточно длительное время показатели находятся близко к предельным показателям карантина.

"Соответственно, мы ожидаем введения в Волынской и Харьковской областях "красного" уровня эпидопасности уже на этой неделе..." - сообщил он.

Эксперт добавил, что в Тернопольской области еще не такой высокий уровень заболеваемости, но в этом регионе превышен коэффициент выявления новых случаев заболевания.

По его мнению, на Тернопольщине необходимо в 2-3 раза нарастить темпы тестирования на COVID-19.

"По другим показателям Тернопольская область не демонстрирует ни взрывных темпов, ни критической нагрузки на систему здравоохранения. Но чисто по показателям Тернопольская область уже на этой неделе может также показать индикаторы вхождения в "красный" уровень эпидопасности", - отметил Ганиченко.

Он также уточнил, что похожая ситуация с показателями наблюдается и в Черкасской области, однако там уровень госпитализаций находится на допредельных отметках.

В то же время руководитель Центра экономики здравоохранения KSE добавил, что если Черкасская область не возьмет под контроль распространение заболеваемости, то на следующей неделе уже есть риск говорить и о возможности ее вхождения в "красную" зону.

Читайте такжеБольшинство украинцев не боятся заболеть COVID-19-опрос

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября столица ввела строгие ограничения, поскольку по критериям достигла показателей "красной" зоны.

28 октября на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении с 1 ноября в Киеве "красного" уровня эпидемической опасности.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава– 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антонина Доломанжи