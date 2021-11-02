На этой неделе еще три области могут перейти в "красную" зону.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
Он напомнил, что в настоящее время 16 регионов Украины в "красном" уровне эпидопасности, два - в "желтом", остальные - в "оранжевом".
"Эти 16 регионов - это еще не все регионы, которые могут войти в "красную" зону эпидемической опасности в рамках текущей волны. Есть сейчас три региона, которые уже на этой неделе могут войти в "красный" уровень эпидопасности. Это Волынская, Киевская и Тернопольская области", - отметил Ганиченко.
По его словам, в Волынской и Харьковской областях уже достаточно длительное время показатели находятся близко к предельным показателям карантина.
"Соответственно, мы ожидаем введения в Волынской и Харьковской областях "красного" уровня эпидопасности уже на этой неделе..." - сообщил он.
Эксперт добавил, что в Тернопольской области еще не такой высокий уровень заболеваемости, но в этом регионе превышен коэффициент выявления новых случаев заболевания.
По его мнению, на Тернопольщине необходимо в 2-3 раза нарастить темпы тестирования на COVID-19.
"По другим показателям Тернопольская область не демонстрирует ни взрывных темпов, ни критической нагрузки на систему здравоохранения. Но чисто по показателям Тернопольская область уже на этой неделе может также показать индикаторы вхождения в "красный" уровень эпидопасности", - отметил Ганиченко.
Он также уточнил, что похожая ситуация с показателями наблюдается и в Черкасской области, однако там уровень госпитализаций находится на допредельных отметках.
В то же время руководитель Центра экономики здравоохранения KSE добавил, что если Черкасская область не возьмет под контроль распространение заболеваемости, то на следующей неделе уже есть риск говорить и о возможности ее вхождения в "красную" зону.
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Как сообщал УНИАН, с 1 ноября столица ввела строгие ограничения, поскольку по критериям достигла показателей "красной" зоны.
28 октября на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении с 1 ноября в Киеве "красного" уровня эпидемической опасности.
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