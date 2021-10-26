Отмечается, что семь объятий в день делают человека счастливее. Что уж говорить о сексе!

В Нидерландах гражданам посоветовали на время самоизоляции найти партнера для секса. А все из-за того, что ученые из Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) выяснили, что физическая близость и секс могут благотворно влиять на психическое состояние людей, находящихся на карантине.

Как пишет Elle, сегодня люди находятся под постоянным стрессом из-за страха за свое здоровье и свое будущее. А тактильный и эмоциональный контакт способствует выработке окситоцина и кортизола, которые не только успокаивают и снимают стресс, но и благотворно влияют на здоровье и психику.

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Доказано, что семь объятий в день делают человека счастливее. Что уж говорить о сексе!

В то же время эксперты предупреждают, что при интимных встречах должны учитываться все риски близости.

"Обсудите, как лучше сделать это, - предлагают ученые. - Встречайтесь с одним и тем же человеком для физического или сексуального контакта, если вы не болеете коронавирусом. Договоритесь с партнером о том, сколько других людей вы оба будете видеть. Чем больше контактов, тем больше вероятность заражения коронавирусом".

Эксперты также рекомендуют зараженным COVID-19, или людям на самоизоляции с симптомами заболевания "не заниматься сексом с партнером, ведь, как известно, ковид передается и половым путем тоже". Ученые советует в случае заражения использовать секстинг или эротические игры на расстоянии.

Напомним, ранее мы писали, что в Италии группа исследователей опросила около 9000 человек, которые потеряли обоняние после коронавируса. Как известно, это один из самых характерных побочных эффектов, который может тебя преследовать до шести месяцев (и даже дольше). Как оказалось, многие опрошенные жаловались на проблемы в постели, причем как женщины, так и мужчины.

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Автор: Виолетта Орлова