Мы все, так или иначе, мыслим стереотипами - обобщениями большей или меньшей степени. Предлагаем разобрать несколько ложных суждений об отношениях, которые больше не работают.

В отношениях между мужчиной и женщиной действуют свои иррациональные механизмы и культурные коды, которые подвижны и все время меняются: то, что 10 лет назад считалось народной мудростью, сегодня уже псевдоистина.

Предлагаем разобраться, какие стереотипы об отношениях больше не работают:

Сила женщины – в ее слабости

Даже писатели говорили о том, что сила женщины – в ее слабости, пишет elle.ru. Якобы такая женщина способна творить и разрушать, пробуждая в мужчине качества защитника. Однако на самом деле сила женщины кроется в нежности, понимании и чуткости, но никак не в беззащитности и беспомощности.

Отношения – это тяжелый труд

Нет более бессмысленного занятия, чем "переделывать" своего партнера или менять себя ради него (притирка к привычкам человека и поиск компромиссов – это несколько другая история). Но если вашим отношениям трудно существовать, значит, вы на ложном пути.

Ведь трудно быть не должно – смысл отношений в том, чтобы сделать жизнь друг друга проще и счастливее , а не усложнять ее еще больше.

Мужчинам нравятся стервы

Пожалуй, это мнение всегда было ошибочным, ведь никто не хочет иметь отношений с конфликтной и истеричной женщиной. Скорее всего, "стервозная" когда-то стало синонимом к "темпераментной".

Действительно, у представителей сильного пола интерес вызывают смелые девушки, способные открыто выражать свои чувства и которые имеют высокую самооценку.

Мужчины боятся сильных девушек

Это суждение тоже утратило актуальность в современном обществе. Справедливее будет заметить, что сильных женщин боятся слабые мужчины, а влиятельные ребята в качестве спутницы жизни все чаще выбирают девушек, которые развиваются и уверены в себе. За каждым большим мужчиной стоит намного сильнее женщина-муза, правда же?

Все женщины мечтают выйти замуж

Стереотип о том, что цель всей жизни женщины – выйти замуж тоже ушел в небытие. В частности, из-за влияния Запада и Европы сегодня отношение к штампу в паспорте становится более ненавязчивым. Современная женщина отводит замужеству не первое место, предпочитая заняться самореализацией.

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Автор: Виктория Гордиенко