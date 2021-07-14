Ученые решили проверить гипотезу, действительно ли секс с неизвестным человеком сразу после развода с любимым, является лучшим лекарством. И вот что они выяснили.

Существует мнение, что лучшее лекарство после завершения отношений - секс, но не с бывшими, а с кем-то новым. Ученые решили проверить эту гипотезу и пришли они к весьма неожиданным выводам.

Психологи Миссурийского университета Линдси Барбер и Линн Купер изучали вопрос, связанный с сексом после завершения отношений. Как пишет Maxim, результаты наблюдений оказались весьма интересными.

В роли подопытных кроликов выступили 170 гетеросексуальных студентов, которые в недавнем времени пережили разрыв отношений и сейчас были без постоянной партнерши. Объекты исследования в течение трех месяцев вели записи, в которых регулярно отвечали на три главных вопроса:

насколько сильно они переживают разрыв; занимались ли они сексом; если занимались, то был ли это "секс, чтобы отомстить" или "секс-рикошет".

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Выяснилось, что за три месяца, во время которых подопытные отчитывались о своей жизни, 66,5% из них хоть раз, но занимались сексом. При этом 54% занимались сексом со своим бывшим партнером (но не предыдущим, а одним из давних), а у 26% случился половой контакт с кем-то новым.

В 25% это был "секс, чтобы отомстить", а 35% использовали секс, чтобы вновь обрести уверенность в себе.

Вооруженные всеми полученными данными, психологи поделились следующими выводами:

Во-первых, в подавляющем большинстве случаев использовать секс с первым попавшимся партнером как способ лечения душевной травмы после расставания склонны те, кого бросили. Те же, кто стал инициатором разрыва, прибегают к быстрому секса с новым человеком только в случаях, если считали отношения с тем, от кого ушли, важными и долгосрочными.

Во-вторых, что не удивительно, стремление лечить сексом разбитое сердце недолговечно, длится примерно пять месяцев после разрыва.

В-третьих, и это, пожалуй, самое интересное, выяснилось, что отношения с новым партнером, которые начинались как средство забыть старого, практически никогда не выливаются во что-то большее. Секс в этих обстоятельствах хотя и помогал справиться с депрессией, но слишком прочно ассоциировался с завершенным романом и становился не более чем бампером перед последующими "настоящими чувствами".

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Автор: Иван Бойко