В течение года беременность наступает у 90% супружеских пар. У женщин до 36 лет есть год на зачатие ребенка. У женщин после 36 лет — 6 месяцев.

Отсутствие желаемой беременности в течение длительного времени ранит женщину и вызывает беспокойство.

Что делать, если не удается забеременеть, когда и к какому врачу идти, рассказала акушер-гинеколог Екатерина Бабенко, пишет nashamama.

Согласно исследованиям, в течение года беременность наступает у 90% супружеских пар. У женщин до 36 лет есть год на зачатие ребенка. У женщин после 36 лет — 6 месяцев. Если по истечению 12 месяцев активной незащищенной половой жизни беременность не наступает, необходимо обратиться к репродуктологу. Под активной половой жизнью подразумевается два-три половых акта в неделю без использования контрацептивов.

Если в течение года женщине не удалось забеременеть:

1. записаться на парную консультацию врача репродуктолога;

2. пройти комплексное обследование репродуктивной системы согласно индивидуальным рекомендациям;

3. продолжить вести активную сексуальную жизнь, секс 2-3 раза в неделю без контрацептивов;

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4. по возможности, стоит защититься от стрессовых ситуаций, минимизировать общение с людьми, которые нарушают психоэмоциональное равновесие;

5. сбалансировано питаться, отказаться от вредных привычек - курение, чрезмерное потребление алкоголя;

6. спать минимум 7 часов в сутки;

7. придерживаться рекомендаций и предписаний врача;

8. разговаривать с партнером — озвучивать мысли, ощущения, страхи, поддерживать друг друга;

9. не обвинять себя в том, что от вас не зависит — врожденные, приобретенные проблемы со здоровьем, возраст, излишняя эмоциональность на фоне стресса.

10. обратиться к семейному врачу, чтобы исключить соматические заболевания, которые снижают фертильность. Это может быть диабет, метаболический синдром, заболевания щитовидной железы, непереносимость глютена.

В отсутствие беременности в течение года важно найти врача, которому пара сможет довериться, и не заниматься самолечением.

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Автор: Виолетта Орлова