У специалистов нет единого действенного ответа на этот вопрос, но есть советы.

По словам экспертов, самые лучшие позы для зачатия ребенка те, в которых сперматозоиды в момент семяизвержения смогут легко попасть в матку, чтобы продолжить путь к яйцеклетке.

Именно поэтому перед семяизвержением лучше использовать позу, при которой пенис и матка окажутся максимально близко.

Одни специалисты утверждают, что оптимальная классическая миссионерская поза, другие рекомендуют положение, когда мужчина находится сзади.

Читайте такжеСтало известно, какие анализы нужно сдать женщине перед беременностью

Единственное что доказано наверняка - это необходимость снизить двигательную активность женщины после полового акта. Проще говоря, для большей вероятности стать мамой нужно полежать минут 10-20 в постели, желательно с поднятыми ногами, пишет nashamama.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова