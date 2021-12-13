После рождения ребенка отношения в паре переходят на новый уровень. С конфликтами сталкиваются все без исключения, но пройти этот кризисный этап и выйти из него на новый уровень отношений удается не всем.

Очень часто после рождение ребенка проблемы в отношениях, которые возникают у пары, замалчиваются. Развод после рождения первенца - довольно распространенная картина в нашем обществе.

С конфликтами сталкиваются все без исключения, но пройти этот кризисный этап и выйти из него на новый уровень отношений удается не всем. Предлагаем разобраться с некоторыми кризисными ситуациями, которые могут быть у вас после появления новорожденного.

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Так, гештальт-терапевт и специалист по вопросам личностного роста, здоровья и дитя-родительских отношений Юлия Мирошниченко рассказала о том, как наладить отношения между мужчиной и женщиной в этот непростой период, пишет nashamama.

Как привлечь мужчину проводить много времени с ребенком, но чтобы по собственной воле и без конфликта

"А что, муж совсем не играет с ребенком? Или играет не так много, как хотелось бы вам? "Занятость" обычно наступает тогда, когда дома, в собственной семье заняться нечем. Большая беда начинается с того, что мамы боятся подпускать пап к ребенку, а еще хуже – когда молодой папа делает что-то не так, а мамы ругаются и "подвигают" мужчин в сторону. Потом, когда дети растут, они мечтают, чтобы мужчины по-собственному (= "вашему") желанию, ни с того ни с сего, начали проявлять интерес... Но так не бывает", - говорит эксперт.

Как сдерживать ссору в присутствии ребенка

"Если негатив уже накоплен, то чем больше вы будете сдерживать его – тем больше потом будет взрыв. Это можно назвать "эффектом пароварки". Поэтому сдерживать ссору - это не выход. Тут дело даже не в том, кричите вы или нет. Если вы молча бунтуете против своего мужа, все равно ребенок это почувствует", - подчеркнула терапевт.

Общайтесь, старайтесь видеть не только свои интересы. Помните о своей важной цели и приоритетных ценностях, и тогда не только первый год отцовства, но и супружеская жизнь в целом будет для вас счастливой и долгой.

Напомним, ранее УНИАН писал, что первый год после рождения первенца — это наиболее уязвимый период для пары. Психолог посоветовала, как пережить декрет без депрессии.

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Автор: Виолетта Орлова