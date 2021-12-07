Многие украинки отказываются от роли мамы на добровольно, а не по ряду причин, связанных с неспособностью рожать.

Каждая пятая американка, достигшая 44 лет, так и не родила ни одного ребенка. Если перевести цифры в процентное соотношение, то бездетных женщин в США окажется около 50%. Однако в Украине такую статистику никто не собирал.

Многие украинки отказываются от роли мамы на добровольной основе, а не по ряду причин, связанных с неспособностью рожать. Такой выбор делают не только ненавистницы детей или психически неуравновешенные. Речь идет о абсолютно нормальных женщинах, выбравших другие жизненные приоритеты, пишет nashamama.

На такое решение могут повлиять близкие люди, например, матери. Если вести себя определенным образом, то желание дочерей родить ребенка может исчезнуть.

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В частности, названы пять ошибок матери, из-за которых дочь может решить не рожать. Первое - это мать рассказывает дочери о физиологических тяготах материнства. Многие матери могут бессознательно запугивать своих малолетних дочерей страшными рассказами о появлении детей. Некоторым женщинам кажется логичным предупреждать девочек о том, что ждет их в будущем.

Но своими рассказами они словно бессознательно говорят дочерям о том, что материнство − это что-то страшное. Вряд ли детям нужны истории из серии "рожала тебя в муках восемь часов подряд" или "думала, что умру от боли".

Мать взваливает на плечи дочери ответственность за младших братьев или сестер. Иногда детский травматический опыт приводит молодых женщин к мысли о том, что они никогда не захотят завести ребенка. Нередко на это решение влияет требование матери заботиться о младших братьях или сестрах наравне с ней. Бывает и так, что отец семейства бросает своих детей, а уставшая женщина начинает возлагать на детские плечи слишком много ответственности за благополучие младших.

Проходит время, девочка превращается в женщину, но в ее голове продолжает крутиться та же ситуация, когда она была вынуждена заботиться о брате или сестре на пределе своих сил.

Постоянно напоминать дочери о том, насколько сложно ее воспитывать. Дети впитывают в себя информацию как губка. Если мать постоянно говорит дочке "знаешь, как мне одной сложно тебя растить", не исключено, что через много лет эти слова определят будущий выбор юной девушки.

Чаще всего именно материнские откровения формируют у девочки то или иное мнение по поводу "детского" вопроса. Именно поэтому не стоит бросаться фразами из серии "заведешь своего ребенка − поймешь, что это такое".

Женщина рассказывает дочери, что не хотела быть мамой. Иногда женщины становятся матерями по случайному стечению обстоятельств. К сожалению, рождение ребенка не всегда меняет их мировоззрение. Кто-то из новоиспеченных матерей едва принимает свое новое положение, не забывая при каждом случае говорить дочери о том, что она не входила в ее планы. Не исключено, что девочка воспримет жестокие фразы близко к сердцу.

Воспитываясь в атмосфере недовольства и видя отношение матери к себе, дочь может заочно отказаться от роли мамы в будущем. Велика вероятность, что она будет бояться стать плохой матерью.

Мама говорит дочери, что женщина всегда должна выбирать между карьерой и детьми. Руководствуясь лучшими побуждениями, мать может говорить девочке о том, что в будущем ей придется выбирать между карьерой и детьми. Обычно такие разговоры заводят женщины, которым пришлось оставить заманчивые перспективы и посвятить время семье.

Таким образом, мать проектирует свои личные переживания на собственного ребенка. На самом деле, случаев удачного сочетания карьеры и воспитания детей очень много. Вот почему нечестно пытаться навязать дочери собственные жизненные приоритеты.

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Автор: Виолетта Орлова