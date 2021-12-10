По статистике первый год после рождения первенца — это наиболее уязвимый период для пары.

Часто декретный отпуск может вызвать депрессию. Эмоциональное состояние может повлиять на то, что человек вообще может "потерять себя" в первые годы воспитания ребенка. Это так же влияет и на профессиональные навыки в будущем.

Первые трудности молодой семьи в декрете касаются послеродовой депрессии, эмоционального выгорания в декрете. Это сложности в отношениях, когда примерно после полугода, ближе к году ребенка, супруги заходят в неразрешенные конфликты, и по статистике первый год после рождения первенца — это наиболее уязвимый период для пары, пишет nashamama.

Это тревожное расстройство у мамы, потому что рождение ребенка, особенно первого, повышает тревогу и мама становится более осторожной, за все думает и переживает, что может спровоцировать определенные проблемы с психологическим здоровьем.

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"У нас еще не очень распространенная практика, когда мужчина уходит в декрет вместо женщины. На это есть две основные причины: у папы больше шансов принести финансы в семью и общество еще не слишком готово к этому", — рассказала практикующий психолог, кандидат психологических наук Анастасия Голота.

По ее словам, в Украине нужно разрушать стереотипы о том, что ребенок — это "сфера женщины", а в отношении мужа это "не очень вызывает уважение".

"Мне очень нравится шведская модель, где выделяется определенное количество дней на декрет, и любой может ими воспользоваться, а также количество дней только для мамы и определенное количество дней только для папы. Если папа не использует, то его нельзя передать", — объясняет эксперт и добавляет, что это было бы хорошим поощрением для пап также привлекаться к воспитанию детей.

Также, по ее мнению, в крупных городах позитив в том, что папа больше вовлечен в воспитание, потому что он интересуется моментами воспитания и подготовкой к родам.

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Автор: Виолетта Орлова