Что пить для снижения воспаления в организме: диетологи назвали чай №1

Этот напиток способен помочь организму бороться с хроническим воспалением, которое связано с развитием многих опасных заболеваний.

Зеленый чай считается одним из самых полезных напитков, при этом его регулярное употребление имеет одно важное преимущество для здоровья.

По словам диетологов, этот напиток способен помочь организму бороться с хроническим воспалением, которое связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и нейродегенеративных нарушений, пишет Eatingwell.

Как доказали исследования, зеленый чай содержит вещества, способные поддерживать естественную защиту организма и уменьшать воспаление.

Видео дня

Почему зеленый чай помогает бороться с воспалением

Главную роль играют катехины – антиоксиданты, которыми особенно богат зеленый чай. Именно эти соединения ученые связывают с потенциальной защитой организма от инсулинорезистентности, повышенного уровня холестерина и некоторых возрастных заболеваний мозга.

По словам диетологов, катехины помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые повреждают клетки и провоцируют развитие воспаления.

Кроме того, катехины способствуют усилению собственной антиоксидантной защиты организма.

Что показали исследования

Специалисты обратили внимание на результаты обзора 38 рандомизированных клинических исследований. Согласно этим данным, регулярное употребление зеленого чая способствует повышению уровня антиоксидантных ферментов, которые помогают организму эффективнее противостоять окислительному стрессу – одному из главных факторов хронического воспаления.

Также некоторые исследования показали, что ежедневное употребление зеленого чая снижает уровень воспалительных маркеров в крови и способствует долгосрочным преимуществам для здоровья.

Что еще помогает уменьшить воспаление

Эксперты рекомендуют соблюдать комплексный подход. В первую очередь стоит придерживаться сбалансированного питания с большим количеством овощей, фруктов, ягод, листовой зелени и продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами. Особенно полезными считаются жирная рыба, грецкие орехи и семена льна.

Не менее важно сократить потребление продуктов с добавленным сахаром, сладких напитков, десертов и алкоголя, поскольку они способствуют усилению воспалительных процессов.

Специалисты также посоветовали уделять внимание полноценному сну. Регулярный недосып усиливает воспаление, поэтому взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки.

Еще одним важным фактором остается физическая активность. Ходьба, плавание, танцы, силовые тренировки или йога помогают снизить уровень воспалительных маркеров, улучшить чувствительность к инсулину и уменьшить количество висцерального жира.

Другие новости о полезных напитках

Ранее ученые назвали сок №1, который нужно пить для здоровья сердца. В частности, регулярное употребление этого сока нормализует кровяное даление и в целом защищает сердце.

Кроме того, ранее были названы 7 продуктов, в которых кальция намного больше, чем в сыре.

Вас также могут заинтересовать новости: