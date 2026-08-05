Что происходит с мозгом, когда вы перестаете употреблять алкоголь: результаты исследований

Мозг может в определенной степени восстановиться, если сократить употребление алкоголя или полностью отказаться от него.

Алкоголь является одним из самых популярных наркотиков в мире, и миллионы людей наслаждаются ощущением, которое вызывает сочетание фармакологических и социальных составляющих, пишет The Washington Post.

Издание сообщило, что Национальный опрос об употреблении наркотиков и здоровье за 2024 год показал: почти 80% американцев старше 12 лет сообщили, что хотя бы раз в жизни употребляли алкоголь.

"Но в мозге нет ничего бесплатного", – отметил директор Национального института по вопросам злоупотребления алкоголем и алкоголизма при Национальных институтах здравоохранения Джордж Куб.

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Исследования показывают, что со временем алкоголь может изменять мозг, приводя к уменьшению объема серого вещества.

Более того, даже относительно низкие дозы алкоголя могут усиливать чувство тревоги и депрессии, нарушать сон и, со временем, повышать риск деменции, а также увеличивать риск других проблем со здоровьем, таких как рак молочной железы и колоректальный рак.

Однако, отмечает издание, сейчас появляется всё больше доказательств того, что мозг может в определённой степени восстановиться, если сократить употребление алкоголя или полностью отказаться от него.

"Удивительной особенностью мозга является то, что это чрезвычайно пластичный орган, и мы наблюдаем нейропластичность как в развитии зависимости, так и в способности к восстановлению. И это действительно важная и убедительная информация, которая, на мой взгляд, не всегда получает столь широкое распространение, как следовало бы", – поделился клинический психолог и заведующий кафедрой имени Питера Бориса по исследованию зависимостей в Университете Макмастера Джеймс Маккиллоп.

Как алкоголь влияет на мозг

По словам Маккиллопа, алкоголь вызывает "совокупность фармакологических эффектов", которые сначала могут быть стимулирующими, а затем – седативными.

Как отметил Куб, уже после первых глотков алкоголь может вызвать "эйфорическое опьянение". Кроме того, он вызывает выброс эндорфинов – естественных опиоидных молекул нашего мозга, которые, в свою очередь, активируют дофаминовые нейроны в системе вознаграждения.

"В то же время алкоголь активирует нейроны, тормозящие активность, и подавляет нейроны, активирующие её – что в краткосрочной перспективе снижает стресс и тревогу. Но когда действие алкоголя проходит, эти стрессовые системы возвращаются с удвоенной силой", – пояснил Куб.

Как отметил Маккиллол, со временем, когда люди потребляют всё больше алкоголя, им требуются более высокие дозы, чтобы получить тот же уровень удовольствия, поскольку системы вознаграждения становятся менее чувствительными к алкоголю. И что еще хуже, системы, отвечающие за стресс в нашем мозге, в частности миндалина, включаются в работу и находятся в состоянии постоянной активации, из-за чего люди испытывают хроническое негативное эмоциональное состояние.

В результате, добавил он, "люди перестают пить столько, чтобы чувствовать себя хорошо, и начинают пить больше, чтобы чувствовать себя не так плохо".

Издание подчеркнуло, что при длительном употреблении временные изменения переходят из краткосрочных в долгосрочные, а затем – в потенциально постоянные.

Исследования показывают, что у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя (это клинический термин, который обычно используют вместо слова "алкоголизм") наблюдается уменьшение объема серого вещества в лобных областях коры головного мозга, которые играют важную роль в восприятии, эмоциях и исполнительных функциях.

"Наиболее тяжелые случаи этого расстройства, сопровождающиеся годами или десятилетиями чрезмерного употребления алкоголя, могут привести к алкогольной деменции и неспособности формировать новые воспоминания", – говорится в статье.

По словам Куба, который в 2024 году опубликовал статью о методах лечения расстройства, связанного с употреблением алкоголя, при длительном чрезмерном употреблении алкоголя "можно фактически разрушить нейроны лобной коры", которая играет важную роль в выполнении высших исполнительных функций, в частности в подавлении тяги к алкоголю.

Как сокращение употребления алкоголя изменяет мозг

Хорошая новость заключается в том, что "появляется всё больше доказательств того, что происходит восстановление функций мозга и улучшение также в каждой из этих сфер", – отметил Маккиллоп.

Издание сообщило, что его лаборатория исследует нейробиологию выздоровления – относительно новую отрасль в этой сфере.

"Так же, как алкоголь может изменять мозг, так же это может происходить и при сокращении его употребления или полном отказе от него", – отмечается в публикации.

Систематический обзор 16 исследований, проведенный в 2024 году, показал, что у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, которые отказались от этого напитка, происходило восстановление многих когнитивных функций, в частности внимания, памяти и исполнительных функций, как правило, через 6–12 месяцев.

Согласно обзору исследований нейровизуализации, опубликованному в 2022 году, у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, которые прекратили употреблять алкоголь, наблюдалось общее восстановление лобных областей мозга, сопровождавшееся увеличением объема серого вещества.

При этом наиболее значительные изменения происходили относительно рано на этапе воздержания от алкоголя – в течение первого месяца.

"Исследования показывают, что даже снижение потребления алкоголя до низких уровней без полного отказа от него приводило к увеличению объема коры головного мозга", – сообщило издание.

Другие исследования

Ранее УНИАН сообщал, что ученые провели небольшое исследование и пришли к выводу, что препараты, разработанные для лечения диабета, такие как Ozempic, могут помочь уменьшить тягу к алкоголю.

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