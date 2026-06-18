Травяные чаи по-разному влияют на организм и могут помочь при самых разных состояниях - от давления до сна.

Травяные чаи давно считаются одними из самых полезных напитков, а по ряду свойств нередко даже превосходят классические черный и зеленый. При этом за общим названием скрывается множество разновидностей, каждая из которых обладает своим вкусом, ароматом и влиянием на организм. О том, какой травяной чай понижает давление, а какой - помогает от головной боли, пишут эксперты из портала Health.

Какой чай пить при высоком давлении - ТОП-5 сортов

Хотя начнем мы с пятого места и постепенно перейдем к первому, важно понимать, что на самом деле единственного "лучшего" варианта здесь нет – все зависит от того, как ваш организм реагирует на разные травы и какие вкусы вам ближе.

Чай из гибискуса - польза и вред

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Высушенные лепестки растения Hibiscus sabdariffa добавляют в этот чай выраженную кислинку и легкую терпкость во вкусе. Также он заметно отличается от большинства травяных чаев своим насыщенным рубиновым цветом.

Его главное преимущество – сочетание высокого содержания антиоксидантов (включая витамин C и бета-каротин) и небольшого влияния на снижение артериального давления. Так что если вас интересует именно то, какой чай понижает давление, стоит обратить внимание на этот вариант.

При этом из-за выраженной кислотности он может быть не самым комфортным для людей с чувствительным желудком.

Чай из одуванчиков - польза и вред

Этот чай делают из корней и листьев одуванчика и ценят прежде всего за поддержку печени и пищеварения, а также за мягкий мочегонный эффект, который помогает выводить лишнюю жидкость.

Впрочем, из-за этого же эффекта он подходит не всем: при чувствительности к мочегонным средствам или проблемах с почками его стоит употреблять с осторожностью.

Ройбос чай - польза и вред

Ройбос – это травяной чай родом из Южной Африки, получаемый из листьев одноименного растения (Aspalathus linearis). Он отличается мягким сладковато-землистым вкусом и красновато-коричневым настоем.

Главное его преимущество по сравнению с другими чаями – полное отсутствие кофеина при сохранении богатого вкуса и высокого содержания антиоксидантов, так что его можно пить даже вечером без риска перевозбуждения.

Какой чай самый полезный из травяных - выбор врачей

Подбираясь ближе к лидерам списка, важно уточнить: травяные чаи – это настои из самых разных растений, не связанных с чайным кустом (Camellia sinensis). Они обычно не содержат кофеин и считаются более мягкой альтернативой классическому зеленому или черному чаю.

Ромашковый чай - польза и вред

Ромашковый чай готовят из сушеных цветков ромашки, и если вы искали, какой чай успокаивает нервную систему, то именно он давно известен подобным действием. В отличие от многих других травяных чаев, его чаще всего выбирают для расслабления и нормализации сна, а не для тонизирующего эффекта.

Также он поддерживает пищеварение и может облегчать дискомфорт при менструальных болях.

Мятный чай - польза и вред

Мятный чай получается из листьев перечной мяты, который ценят за освежающий вкус и мягкое расслабляющее действие. Из того, чем полезен мятный чай, стоит прежде всего выделить его влияние на пищеварение: считается, что он помогает снизить спазмы и ощущение тяжести в желудке.

При этом, несмотря на отсутствие кофеина, вы могли слышать о том, почему нельзя пить мятный чай на ночь людям с чувствительной слизистой или выраженной изжогой. Дело в том, что в лежачем положении ментол в мяте расслабляет клапан между желудком и пищеводом, из-за чего кислота может попадать обратно и провоцировать дискомфорт.

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