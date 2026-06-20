Что пить, чтобы сердце было здоровым: ученые назвали сок №1

Регулярное употребление этого сока нормализует кровяное даление и в целом защищает сердце.

Свекольный сок и сок из вишни считаются одними из самых полезных напитков для поддержания здоровья сердца. Оба богаты антиоксидантами, витаминами и растительными соединениями, однако их воздействие на организм имеет свои особенности.

Ученые отметили, что оба напитка помогают бороться с хроническим воспалением, которое повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, пишет Verywellhealth. Однако выбор между ними зависит от конкретных целей человека.

По словам экспертов, свекольный сок особенно эффективен для поддержания нормального артериального давления. Он содержит большое количество нитратов, которые в организме превращаются в оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение.

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Исследования показали, что регулярное употребление свекольного сока может способствовать снижению давления у людей с гипертонией. Кроме того, напиток содержит бетаин - соединение, которое помогает контролировать уровень гомоцистеина, связанного с повышенным риском инфаркта и инсульта.

В свою очередь сок из вишни ценится за высокое содержание антоцианов, флавонолов и других антиоксидантов. Эти вещества обладают выраженным противовоспалительным действием и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты также обращают внимание на дополнительные преимущества обоих напитков. Свекольный сок способен улучшать кровоснабжение мозга и повышать эффективность физических нагрузок благодаря улучшению доставки кислорода к мышцам.

Сок из вишни, помимо поддержки сердца, способствует улучшению сна. В некоторых исследованиях участники, употреблявшие его дважды в день, спали дольше и лучше восстанавливались после физических нагрузок. Также есть данные исследований о его положительном влиянии на здоровье костей и снижении риска приступов подагры.

Вместе с тем специалисты напомнили о возможных ограничениях. Вишневый сок содержит достаточно много природного сахара, поэтому людям с повышенным уровнем сахара в крови следует соблюдать умеренность. Исследования также установили, что свекольный сок богат оксалатами, которые могут повышать риск образования камней в почках у предрасположенных людей.

Эксперты пришли к выводу, что свекольный сок может быть лучшим выбором для людей, которые стремятся поддерживать здоровое артериальное давление и сосудистую систему. Сок из вишни, в свою очередь, может оказаться более полезным для снижения воспаления, улучшения сна и восстановления после физических нагрузок.

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