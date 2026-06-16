Разбираемся, какие ягоды считаются самыми полезными и как они влияют на организм.

Ягоды – это один из самых простых и вкусных способов обогатить рацион витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. И хотя каждая из них обладает уникальным набором свойств, можно условно выделить самые полезные ягоды, основываясь на их питательной ценности - об этом пишут эксперты из интернет-портала CWFD.

Самые полезные ягоды в мире - как они влияют на организм

Сперва стоит уточнить, что любые рейтинги о том, какая самая полезная ягода, фрукт или овощ - даже если они и основаны на определенных критериях - не претендуют на строгую научную точность: у каждого человека свои потребности и особенности организма, поэтому куда полезнее не зацикливаться на одном продукте, а включать в рацион разные, чередуя их в зависимости от сезона.

Какая ягода самая полезная для памяти - ежевика

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Насыщенный темный цвет ежевики говорит о высоком содержании биофлавоноидов. Согласно исследованию из журнала Frontiers, эти вещества играют важную роль в защите клеток от окислительного стресса, что, в свою очередь, замедляет процесс старения – в этом ежевика заметно превосходит многие другие ягоды и фрукты.

Также в ней есть витамин K, важный для укрепления костей и нормальной свертываемости крови. Кроме того, содержащиеся в ежевике антиоксиданты поддерживают работу мозга, улучшая память, концентрацию и координацию движений.

Какая ягода полезна для зрения - клубника

Главное преимущество клубники заключается в чрезвычайно высоком содержании витамина C (по данным портала MDPI - 60-100 мг на 100 г), которое даже превосходит многие цитрусовые. Благодаря этому она особенно эффективно поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и помогает сохранять здоровье кожи, сосудов и соединительной ткани.

Флавоноиды клубники снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и защищают клетки от повреждений. Кроме того, регулярное употребление клубники связано с поддержкой зрения и снижением риска возрастных изменений глаз.

Самая полезная ягода в мире - выбор врачей

Стоит отметить, что хотя в этот список не вошли многие другие ягоды, все они по-своему полезны. Например, голубика богата антоцианами и поддерживает работу мозга и зрения, облепиха и смородина часто упоминаются в рейтингах, какие ягоды самые полезные для иммунитета и сосудов, а клюква известна своим положительным влиянием на здоровье мочевыводящей системы. В целом все они хорошо дополняют рацион и делают его более разнообразным.

Самая полезная ягода для пищеварения - малина

Малина выделяется рекордным среди всех ягод содержанием пищевых волокон – около 8 граммов на порцию (100 г). Это делает ее особенно эффективной для нормализации пищеварения и длительного чувства сытости.

Дополнительно она содержит витамин C и марганец, поддерживающие здоровье костей, кожи и обмен веществ.

Какая самая полезная ягода в мире - черника

Черника считается одной из самых изученных ягод и отличается особенно высокой антиоксидантной активностью среди распространенных фруктов. Согласно исследованию из журнала Molecular Science, ее ключевая особенность – высокое содержание антоцианов, которые защищают клетки от окислительного стресса, связаны с замедлением возрастных изменений мозга.

Помимо этого, она может способствовать улучшению памяти и снижению артериального давления, а также помогает регулировать уровень сахара в крови.

В итоге, зная, чем уникальны все эти полезные ягоды для здоровья, вы сможете осознанно выбирать плоды, которые лучше всего подходят именно вам.

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