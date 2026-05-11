Что есть для нормального коровяного давления: кардиолог назвал закуску №1

Он отметил, что эта закуска всегда у него под рукой и для ее приготовления не требуется никакой подготовки.

В перекусах между приемами пищи нет ничего плохого, в связи с этим кардиологи рассказали, какую закуску они предпочитают, особенно когда речь идет о поддержании здоровья сердца и нормализации кровяного давления.

"Когда вы сидите с 40-летним человеком, у которого только что случился первый инфаркт, и изучаете его историю питания, легко заметить тревожные тенденции, большинство из которых можно полностью избежать, если следить за питанием", - поделился кардиолог Трэвис Бензинг, пишет Parade.

Врач отметил, что питание, состоящее в основном из растительной пищи и с минимальным количеством ультрапереработанных продуктов, лучше всего подходит для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Бензинг, ссылаясь на собственный опыт, посоветовал перекусывать фисташками без соли. "Горсть днем ​​действительно приносит удовлетворение, помогает справиться с послеобеденной сонливостью", - сказал он.

Кардиолог добавил, что несоленые фисташки - одни из самых питательных орехов для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он объяснил, что они богаты калием, который нейтрализует повышающее кровяное давление действие натрия. Они также содержат магний, который помогает расслабить гладкие мышцы стенок артерий.

"Они также содержат аргинин, аминокислоту, являющуюся предшественником оксида азота, который кровеносные сосуды используют для расширения и снижения сопротивлени", - добавил он.

По словам Бензинга, исследования показали, что регулярное употребление фисташек снижает давление. "А поскольку они сытные, содержат белок, полезные жиры и клетчатку, они заменяют худшие варианты перекусов", - сказал он.

Другие перекусы, снижающие артериальное давление

Кардиолог Марк О’Шогнесси предложил другой вариант перекуса. Он выбирает яблоко. Исследования показывают связь между регулярным употреблением яблок и снижением артериального давления, поэтому, если вы не любите фисташки, это еще один отличный вариант перекуса. А еще можно съесть и фисташки и яблоко вместе.

О’Шогнесси отметил, что перекусы могут быть разными, но для людей с гипертонией наиболее важно избегать закусок с высоким содержанием натрия. Вместо них О’Шогнесси советует запастись разнообразными фруктами и овощами. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами - двумя питательными веществами, которые напрямую поддерживают здоровье сердца, включая кровяное давление.

