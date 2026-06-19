Что произойдет с телом, если есть киноа каждый день: ученые назвали преимущество

Эффект от ежедневного употребления будет заметен уже через месяц.

Регулярное употребление киноа может положительно влиять на артериальное давление и здоровье сердца.

К такому выводу пришли исследователи, изучавшие влияние популярной цельнозерновой культуры на организм человека, пишет Verywellhealth. Ученые отметили, что киноа богата клетчаткой, антиоксидантами, магнием и калием - веществами, которые играют важную роль в поддержании нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Согласно данным одного из исследований, ежедневное употребление продуктов из киноа в течение 30 дней способствовало умеренному снижению артериального давления у взрослых.

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Ученые объяснили этот эффект сразу несколькими факторами. В частности, киноа содержит бета-глюкан - разновидность клетчатки, которая помогает снижать уровень холестерина и поддерживать здоровое кровяное давление. Кроме того, в составе продукта есть полезные ненасыщенные жиры, магний и калий, способствующие расслаблению кровеносных сосудов и улучшению работы сердца.

Помимо влияния на давление, киноа может приносить и другие преимущества для здоровья. Исследования показали, что регулярное употребление этой крупы способно снижать уровень "плохого" холестерина, уменьшать воспалительные процессы в организме, а также помогать контролировать вес.

Как включить киноа в рацион

Эксперты отметили, что киноа легко включить в ежедневный рацион. Ее можно использовать в салатах, супах, овощных блюдах, добавлять в йогурты и завтраки с фруктами и орехами. Кроме того, крупа может стать полезной альтернативой белому рису или картофелю.

В то же время специалисты подчеркнули, что одного продукта недостаточно для контроля артериального давления. Для поддержания здоровья сердца исследования рекомендовали придерживаться сбалансированного питания, употреблять больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, ограничивать количество соли и сахара, регулярно заниматься физической активностью и поддерживать здоровый вес.

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