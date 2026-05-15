Что нельзя есть при высоком давлении: врач назвала 9 самых вредных продуктов

Главный враг гипертоников – соль.

Тем, кто стремится избежать высокого кровяного давления в будущем или уже страдает от него, но хочет снизить риски негативных последствий, стоит придерживаться определенной диеты, в частности употреблять как можно меньше некоторых продуктов, а то и отказаться от них вовсе. Об этом пишет Verywell Health.

Автор статьи, доктор медицинских наук Карен Шекелфорд назвала 9 таких опасных продуктов.

1. Соль

По ее словам, среднестатистический человек ежедневно потребляет 3400 миллиграммов натрия, что значительно превышает рекомендуемое количество. Так, Американская ассоциация сердца рекомендует всего 1500 мг соли в день и утверждает, что большинство людей могут улучшить свое кровяное давление и здоровье сердца, сократив ежедневное потребление хотя бы на 1000 мг.

Чтобы уменьшить количество соли в пище, эксперт советует, в частности, обязательно читать этикетки на продуктах питания.

2. Переработанные пищевые продукты

Как отмечается в статье, обработанные продукты часто содержат много соли – ингредиента, который может повышать кровяное давление.

"Более 75% соли в вашем рационе может поступать из упакованных продуктов, и самый эффективный способ уменьшить потребление соли – это избегать этих продуктов", – подчеркнула Шекелфорд.

Среди обработанных продуктов, которых стоит избегать, она назвала фастфуд. В него добавляют много соли для улучшения вкуса.

3. Мясные деликатесы и бекон

Мясные деликатесы и бекон обычно тоже содержат много соли. Например, в одной порции генуэзской салями содержится 910 мг натрия, а всего три ломтика индейки могут содержать более 1000 мг. Такие данные приводит автор, ссылаясь на исследование, опубликованное в Nutrition Journal.

К более здоровым вариантам относятся жареная говядина, свиная вырезка, жареная или приготовленная на гриле курица без добавления консервантов. Впрочем, и их нужно употреблять в небольших количествах, предупредила эксперт.

Еще один скрытый источник натрия – хлеб, кусочек которого содержит около 200 мг соли.

4. Замороженная пицца

В состав этого блюда, помимо обработанного мяса, входит сыр, который увеличивает потребление соли. Кроме того, томатный соус часто содержит более 400 миллиграммов натрия на полстакана, предупредила Шекелфорд.

"Чтобы сделать замороженную пиццу вкуснее, производители добавляют много соли для улучшения вкуса. Один кусочек замороженной пиццы может легко содержать более 1000 миллиграммов натрия", – отметила она.

5. Соленья

Соление является методом консервирования пищевых продуктов. По словам эксперта, целый маринованный огурец может содержать половину рекомендуемой суточной нормы натрия или даже больше.

6. Консервированный суп

На первый взгляд, суп является здоровой пищей, но консервированный продукт вряд ли будет содержать мало соли. Чтобы обезопасить себя от рисков, Шекелфорд советует самостоятельно готовить и замораживать супы отдельными порциями, добавляя необходимое безопасное количество соли.

7. Сахар

Людям с гипертонией следует избегать продуктов и напитков, подслащенных сахаром, который может привести к увеличению веса и даже ожирению, отметила автор.

Она напомнила, что Американская ассоциация сердца рекомендует ограничить потребление добавленного сахара девятью чайными ложками в день для мужчин и шестью чайными ложками для женщин.

8. Трансжиры и насыщенные жиры

Тем, у кого высокое кровяное давление, по словам Шекелфорд, стоит избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров. Насыщенные жиры содержатся в молочных продуктах, красном мясе, куриной коже. Трансжиры – в обработанных и упакованных пищевых продуктах.

"Оба типа жиров могут повышать уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, или "плохого") холестерина, что может закупоривать и уплотнять артерии, а также повышать кровяное давление, что приводит к повышению кровяного давления и сердечным заболеваниям", – рассказала доктор медицинских наук.

9. Алкоголь

Научные исследования, а также Всемирная организация здравоохранения сходятся во мнении, что никакое количество алкоголя не является безопасным для здоровья.

"Хроническое употребление алкоголя может со временем привести к повышению артериального давления, и даже один напиток может изменить действие лекарств от давления", – предупредила Шекелфорд.

Тем, кто хронически злоупотребляет алкоголем, также следует знать, что алкоголь может привести к набору веса: в алкоголе много калорий, и если у вас избыточный вес, у вас выше риск развития гипертонии, рассказала эксперт.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли пить рыбий жир, чтобы снизить холестерин. Согласно обновленным рекомендациям, этот продукт существенно не снижает уровень ЛПНП, или "плохого" холестерина, и не является альтернативой рецептурным лекарствам – статинам. Как отмечалось, в некоторых случаях прием этой добавки может даже ухудшить здоровье сердца.

